Estudiantes normalistas de Teteles, Puebla, son detenidas mientras protestaban

PUEBLA.- La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desalojó con gas lacrimógeno a estudiantes normalistas de Teteles que protestaron el martes en Casa Aguayo, sede del Gobierno del Estado, mientras exigían audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa por el supuesto incumplimiento de acuerdos con las estudiantes.

Tras la manifestación del martes fueron detenidas 29 jóvenes (23 mujeres y seis hombres), pues la autoridad afirmó que les encontró 10 litros de gasolina y 48 bombas molotov.

Las alumnas de la Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles de Ávila Castillo y algunos estudiantes de otras escuelas normales acudieron desde la mañana del martes al lugar, luego de que solicitaran hace dos semanas que el Gobierno del Estado cumpla con los compromisos asumidos con ellas en 2019. Las protestas dieron continuidad a las iniciadas hace días con la toma de una caseta de peaje y el atraco a camiones de transporte de mercancía, que dieron pie a la muerte de dos compañeras tras arrojarse de uno de los vehículos en movimiento.

Las manifestantes desde esa ocasión insistieron en que el Gobierno local no cumplió lo pactado hace un par de años. El gobernador Luis Miguel Barbosa rechazó tales hechos, afirmando que no ha cesado el suministro de alimentos para las estudiantes y que sólo restaba el darles un camión de transporte, lo cual se había detenido por la pandemia del COVID-19.

El martes, la protesta de las jóvenes fue aparentemente pacífica, sin embargo, la autoridad informó y difundió fotografías de material explosivo que presuntamente se detectó entre las manifestantes. Después de las 18:30 horas, llegaron patrullas y alrededor de 100 granaderos, quienes se desplegaron y acabaron con la protesta. Las normalistas realizaron una transmisión por redes sociales en la que destacaron el hecho de que no habían causado ni una afectación al inmueble, y que no estaba en sus planes hacerlo no se retirarían hasta dialogar con el mandatario estatal.

La agrupación feminista poblana Coatlicue SiempreViva señaló que las normalistas fueron reprimidas física y sexualmente por parte del gobierno.

“Exigimos que las compañeras que están presas de su libertad en estos momentos sean liberadas de inmediato, que en las próximas horas y días no se prive de su lubertad a ninguna compañera normalista ni a compañeras, compañeros, compañeres que muestren su solidaridad con ellas. Que los policías estatales responsables de agredir física y sexualmente a las compañeras sean inhabilitados de la función pública y puestos a disposición de fiscalía del estado”, indicaron en un comunicado.

Exigimos la liberación Inmediata de nuestras compañeras y responsabilizamos a @MBarbosaMX de toda la violencia ejercida.

¡Liberación de normalistas de Teteles!

¡Justicia y castigo a los culpables!

La detención de las normalistas de Teletes ocurre luego del arresto de más de 90 normalistas en Mactumatzá, Chiapas, de los cuales fueron liberadas ya 72 mujeres.

La detención de las normalistas de Teletes ocurre luego del arresto de más de 90 normalistas en Mactumatzá, Chiapas, de los cuales fueron liberadas ya 72 mujeres.

Tras disolverse la manifestación y luego de la detención de algunas alumnas y participantes de la misma, el gobierno indicó en un comunicado que se mantiene un diálogo abierto, honesto y transparente pero en un marco de respeto al Estado de Derecho, “el que hoy han vulnerado al no respetar los canales institucionales de comunicación para el seguimiento de sus peticiones y optar por la confrontación. Todas sus demandas, las que en su momento fueron planteadas, han sido cubiertas en su totalidad; no obstante, en acontecimientos de hoy, a las afueras de Casa Aguayo, se manifestaron brincando vallas, apoyadas por un grupo de más de 40 hombres cubiertos del rostro, quienes han detonado cohetones y portan armas punzocortantes, tubos, boxers y otros objetos en franca actitud de provocación”.

Añadió que se han invertido más de 18 millones de pesos en la rehabilitación de las instalaciones de esta escuela y diversos insumos, amén del apoyo de 700 mil pesos para el pago de deuda y 800 mil pesos mensuales para manutención de las normalistas.

“Desde 2019 se ha atendido y escuchado a las estudiantes de manera directa, y a través de la Secretaría de Educación; la Subsecretaría de Educación Superior, que es la encargada de atender las normales, se ha reunido 18 veces con ellas. El gobierno de Puebla hace un llamado a las estudiantes a encauzar sus inquietudes por la vía pacífica, legal y del entendimiento; a no dejarse manipular por intereses ajenos a sus causas”, indicó el gobierno de Barbosa.