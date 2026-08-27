Marco Asensio, exjugador del PSG, habla del supuesto romance Karina Torres: ‘Lo que sea por likes’

Karina Torres compartió su experiencia con un jugador de fútbol español durante su estancia en 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Con qué futbolista salió la influencer Karina Torres? Luego de que la habitante de La Casa de los Famosos México compartió que tuvo un breve romance con un jugador español durante un viaje, se desataron un sinfín de especulaciones.

Los seguidores de ‘La Licenciada’ se convirtieron en detectives para encontrar el nombre de la persona y, luego de atar algunos cabos, llegaron a la conclusión de que se trataba de Marco Asensio, el futbolista del Fenerbahçe.

Tras horas de especulaciones sobre el supuesto encuentro entre ambos en Turquía, fue el también exjugador de equipos europeos como el Real Madrid y el París Saint-Germain quien habló del supuesto encuentro con Karina Torres.

¿Qué dijo Marco Asensio, el exjugador de PSG, sobre Karina Torres?

El futbolista profesional comentó una de las publicaciones en donde se hablaba sobre el vínculo que presuntamente tenía con la integrante de ‘Las Perdidas’ y aseguró que todo lo que se ha dicho al respecto es falso.

Asensio dijo entender que en este momento obtener visualizaciones en redes sociales es importante; sin embargo, comentó que no puede permitir que este tipo de mentiras, relacionadas con su imagen, se difundan.

“Entiendo que en estos tiempos pongáis lo que sea para conseguir likes, visualizaciones o fama, pero poner este tipo de mentiras a mi costa no lo puedo permitir”, comentó el jugador en una publicación de la periodista española Daniela Requena Esteve.

Marco Asensio negó haber salido con Karina Torres en Turquía tras los rumores. (Foto: Captura de pantalla)

Dado que los rumores sobre el presunto romance con Karina Torres son falsos, Marco Asensio también pidió a la influencer corroborar la información que había compartido al respecto: “Espero que rectifiquéis pronto”, finalizó.

¿Por qué habían vinculado a Marco Asensio con Karina Torres?

Durante una de las transmisiones 24/7 de La Casa de los Famosos, Karina Torres compartió una anécdota que vivió durante un viaje que realizó a Turquía, donde conoció a un futbolista español con quien tuvo un corto romance.

“Una vez estaba en Turquía y me eché a un español, un futbolista. No, guapísimo, un futbolista. Me dijo: ‘Soy futbolista’. Y lo seguí y lo vi. Tenía como no sé cuántos millones de seguidores en Instagram”, comentó ‘La Licenciada’.

La influencer en ningún momento dio el nombre del jugador con el que asegura haber salido; sin embargo, sus seguidores indagaron sobre la persona de la que podría tratarse y dieron con el perfil de Marco Asensio.

Esto debido a que el futbolista fichó con el Fenerbahçe, equipo turco, en septiembre de 2025, luego de una temporada con el París Saint-Germain, de acuerdo con su perfil de Transfermarkt; y Karina Torres estuvo de viaje por el país en octubre.

¿Qué pasó con el futbolista con el que salió Karina Torres?

La influencer compartió que, luego de su encuentro, contó parte de la anécdota en una de sus transmisiones en vivo, lo que ocasionó que el jugador le escribiera a través de Instagram para reclamarle por haber hecho público su romance.

“El viejo me mandó un mensaje por Instagram y me la hizo de a pedo, porque dijo: ‘¿Por qué ya había dicho?’. Que ya le reclamaron”, recordó Karina Torres, a quien le pareció extraño que alguna persona lo reconociera, debido a que ella no dio su nombre.

Ante ello, ‘La Licenciada’ le dijo que no le parecía creíble esta versión: “Yo le dije: ‘Ay, nadie te conoce, yo ni en cuenta’, pero yo por protagonista”, compartió. La influencer no indicó si mantuvo contacto con el deportista tras este mensaje.