Danna Paola revela que tuvo ‘algo’ con Neymar: ‘Hay relaciones que no se confirman, pero existen’

Danna Paola, la famosa cantante de pop mexicana, confirmó un rumor sobre su vida personal: tuvo un breve romance con Neymar, jugador de fútbol brasileño con quien se le relacionó en 2019.

La actriz de Élite, serie de Netflix, actualmente mantiene una relación con Alex Hoyer, un cantante, músico y productor; sin embargo, la revelación que hizo Danna sobre las ocasiones que salió con el deportista ha generado revuelo.

¿Cómo fue la relación que hubo entre Danna y Neymar?

La protagonista de Atrévete a soñar fue invitada al programa español La Revuelta, en donde compartió que disfruta de ver los partidos de fútbol, ya que fue un gusto que adquirió debido a su novio.

La cantante fue cuestionada sobre si Alex Hoyer era futbolista, por lo que Danna dijo que no: “No, no, bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no”, dijo entre risas.

Ante esta respuesta, la protagonista de María Belén fue cuestionada sobre con qué futbolistas había salido, por lo cual, para no decir un nombre comentó: “No voy a decir… Hagan su research, todo está en Google”.

Luego de que hace cinco años se llegó a especular que había una relación entre Danna Paola y Neymar, la cantante finalmente confirmó que sí existió "algo". (Foto: Especial El Financiero) (Especial)

La producción del programa de televisión La Revuelta inmediatamente dio con el nombre del deportista en cuestión, por lo que le preguntaron si fue Neymar con quien estuvo saliendo de manera romántica.

“Sí, nos conocimos. Es increíble, es muy divertido”, comentó Danna, quien compartió que en ese momento el jugador de fútbol brasileño se encontraba jugando para el Paris Saint Germain.

A pesar de que hubo “algo” entre los dos, Danna compartió que no fue nada oficial: “No fue mi novio, gané yo. Me supe ir a tiempo”, dijo la cantante de “AQYNE”, una colaboración con Aitana.

Danna aseguró que ella no había compartido nada al respecto en ningún otro momento, debido a que “no era nada serio”: “Hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”, agregó.

Danna Paola explica por qué no funcionaron sus romances con futbolistas

La intérprete de “Veo en ti la luz”, canción que forma parte de la cinta de Disney Enredados, no brindó más detalles al respecto; sin embargo, indicó que hay diversos motivos por los cuales las relaciones entre cantantes y futbolistas no funcionan.

“Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”, explicó Danna, sin embargo, ambas profesiones requieren demasiado compromiso.

“La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”, dijo sobre las relaciones que Danna Paola ha tenido con futbolistas.

Danna y Neymar En 2019 comenzaron los rumores sobre una posible relación entre Danna Paola y Neymar, debido a que la famosa compartió una fotografía con el futbolista. (Foto: Captura de pantalla)

“He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio”, compartió la actriz de José, José: El Príncipe de la canción, sin hablar más sobre Neymar.

Los primeros rumores sobre el posible romance comenzaron en 2019, debido a que Danna Paola compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto al deportista brasileño para felicitarlo por su cumpleaños.

En la fotografía están los dos sentados frente a una mesa; sin embargo, mientras Danna ve a la cámara, Neymar la voltea a ver a ella; en su momento, se llegó a especular que podrían estar saliendo; sin embargo, nunca hablaron al respecto, hasta ahora.

¿Quién es Alex Hoyer, el actual novio de Danna Paola?

Este breve “affaire” ha quedado muy atrás en la vida de Danna Paola, debido a que la cantante actualmente tiene una relación con Alex Hoyer, un joven que se dedica a la música y es hijo de Néstor Daniel Hoyer y Loly Hurtado, quienes fueron parte del grupo Los Terrícolas, famoso en los 70.

Alex comenzó a subir covers a su canal de YouTube en 2013 y en 2014 fue parte del programa La Voz México, también fue parte de la serie Kally’s MashUp, de Nickelodeon.

Danna Paola y Alex comenzaron a salir en 2020, durante la pandemia y comenzaron su relación un año más tarde. (Foto: Captura de pantalla) (Instagram: @dannapaola)

Actualmente, continúa dedicándose a la producción y creación de música. Danna ha dicho sobre Alex que él es una persona que admira, respeta y quiere; su relación comenzó en 2021 y los artistas aún continúan juntos.