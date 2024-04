Danna Paola revela que asistió al Colegio Rébsamen: ¿Cómo le iba en la escuela?

Abril de 2024 es un mes importante para Danna Paola, quien fue criticada recientemente por preferir España a México, ya que está haciendo un cambio drástico en su imagen empezando por su nombre artístico, pues ahora busca que la llamen Danna a secas.

La actriz y cantante que en junio cumple 29 años lleva prácticamente toda su vida trabajando; la trayectoria que la avala tiene alrededor de 25. Inició a los 4 apareciendo en programas de televisión y a partir de entonces no ha parado.

Teatro, música y televisión son algunas facetas que conocemos de la cantante y actriz mexicana que, además, reveló cómo fue su breve paso por la escuela, estudiando en sitios como el Colegio Enrique Rébsamen, conocido por ser uno de los afectados en el sismo de 2017.

Uno de los inmuebles que sufrió daños en el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue el Colegio Rébsamen, en la colonia Nueva Oriental Coapa. (Cuartoscuro)

¿A qué escuelas fue Danna Paola?

En medio de la gira de medios que está realizando para promocionar Childstar, su más reciente álbum, conversó con el influencer Roberto Martínez para el podcast llamado ‘Creativo’, en donde compartió algunas anécdotas de su vida.

Cuando su interlocutor le preguntó por el momento de su vida en el que se dio cuenta de que quería desempeñarse en la industria artística o estudiar algo más, reveló que, en realidad, nunca pudo hacerse ese planteamiento gracias a que trabajó 20 años ininterrumpidos y fue hasta la pandemia que ‘descansó'.

No obstante, dijo que realmente estudiar en una escuela no era algo que le llamara la atención, a pesar de que sí asistió a clases presenciales una parte de su vida.

Danna Paola en el podcast 'Creativo' de Roberto Martínez. (Foto: YouTube / Roberto Mtz)

“Nunca me llamó la atención estar atrás de un pupitre y frente a un pizarrón porque yo todo el tiempo estaba pensando y creando cosas (…) me corrieron de un chingo de escuelas por faltar”, dijo.

Fue entonces cuando nombró dos de los colegios a los que llegó a ir para su formación escolar, aunque no duró en ninguno de ellos por el número de faltas que le generaba asistir a los llamados de las telenovelas o producciones en las que participaba.

“Yo fui en el Enrique Rébsamen, el que se cayó en el terremoto. Después estuve en uno que se llama Colegio del Carmen también por ahí (cerca) y me corrieron de ambos porque faltaba mucho, entonces empecé a ir a escuelas especializadas para niños actores”, explicó la cantante de ‘ATARI’.

Danna Paola aseguró que una de las escuelas a las que asistió era el Colegio Rébsamen. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Danna Paola sufrió bullying cuando iba a la escuela

En la conversación, compartió que el también actor Alejandro Speitzer asistió con ella a la escuela, donde tuvo varios problemas gracias a que no acataba el reglamento, aunque también fue víctima de bullying por parte de sus compañeros y niños que iban en la misma escuela.

“Era un desastre. Igual me escapaba, me iba de pinta, me peleaba con todo el mundo, me hacían un chingo de bullying por ser niña actriz (…) rechacé muchos años de mi vida mi profesión, porque ser la niña rara del grupo era feo para mí”, dijo.

“O sea, me hacían bullying por salir en la tele en vez de ser algo como ‘¡Guau! Sale en la tele’, a mí me daba muchísima vergüenza”, agregó.

Danna Paola de niña. (Foto: Facebook @DannaPaola)

A pesar de los intentos que hizo por integrarse con sus compañeros, al final nunca pudo desarrollarse como los demás niños y jóvenes gracias a su profesión, que la llevó a madurar de manera más temprana; esto, aunado al rechazo del que fue objeto y la fama que le provocaba ansiedad.

“No eres igual a todos, eres diferente. Me aislaron mucho, entonces yo quería jugar, ser una niña, pero tampoco me dejaban 100 por ciento serlo”, compartió Danna.