Danna Paola, cancelada: Dijo que prefiere España a México y ‘le llueven’ críticas en redes

El pasado 11 de abril, la cantante Danna Paola estrenó su nuevo álbum Childstar, con el cual busca reinventarse como cantante, incluyendo un cambio en su nombre artístico, lo cual le ha traído algunas críticas, mismas que siguen, aunque ahora por ‘menospreciar’ a México.

Si te preguntas el motivo, es porque la también actriz dijo en una entrevista que prefería España, país en el que radicó un tiempo, a México, el cual la vio nacer y crecer como actriz y cantante.

Danna, como ahora espera que la llamen solamente, se encuentra en gira de medios para promocionar este material que incluye temas como ‘1TRAGO’ y ‘ATARI’, y en una de las entrevistas que ha ofrecido, ‘se le chispoteó', una respuesta.

Danna Paola estrenó hace unos días su álbum 'Childstar'. (Foto: Instagram @dannapaola)

Danna Paola prefiere a España sobre México: Esto dijo

La protagonista de María Belén dio recientemente una entrevista a FM Dos, estación de radio chilena en la que, además de platicar sobre su trabajo con Childstar, participó en una dinámica con los conductores.

Se trataba del juego ‘¿qué prefieres?’, donde ella debía elegir entre dos opciones que le dieran sobre distintas cosas, y una de las preguntas fue: “¿España o México?”.

Danna debía responder cuál de los dos países prefería, y sin pensarlo ella dijo que España, país donde residió cuando trabajó en la serie Élite, donde compartió créditos como actrices como Ester Expósito, quien fue vista en un restaurante de Veracruz hace unos días.

“Danna Paola”:

Por quienes cancelan a María Belén por decir que prefiere a España en lugar de México. pic.twitter.com/iAQVVaYaMZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 18, 2024

Lo anterior le valió para recibir múltiples críticas, pues usuarios en redes sociales aseguran que Danna Paola renegaba de su nacionalidad mexicana y del país que la formó como artista. Tras la polémica, no ha comentado nada al respecto.

¿Por qué comparan a Danna Poala con Ángela Aguilar Y Yahritza y su Esencia?

Algunos de los comentarios que ha recibido la intérprete de ‘XT4S1S’ son comparaciones con la también cantante Ángela Aguilar y la vocalista del grupo Yahritza y su Esencia, quienes fueron criticadas por situaciones similares.

Cuando fue la final del Mundial de Qatar 2022, que ganó Argentina, la hija de Pepe Aguilar subió una foto vistiendo de azul y blanco, colores de la ‘albiceleste’, y celebró el triunfo del equipo que representa Messi, señalando que ella tiene raíces de aquella región.

Ángela Aguilar compartió unas fotos tras el triunfo de Argentina en Qatar 2022, por lo que fue sumamente criticada. (Instagram/@angela_aguilar_)

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa; hoy, todos somos más celestes que el cielo”, fue lo que escribió la cantante de ‘La llorona’, desatando las criticas entre usuarios de Internet, quienes le recordaron que ella nació en Estados Unidos, como su famoso papá.

En el caso de Yahritza, empezaron a cancelarla igual que a sus hermanos, con los que forma la agrupación Yahritza y su Esencia, por asegurar que no les gustaban varias cosas de la CDMX, como el ruido, además de que preferían la comida de Estados Unidos a la mexicana.

“A mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los hermanos Martínez.