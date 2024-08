Muere Julián Ortega, actor de ‘Élite’, a los 41 años: Autoridades informan que se ahogó en la playa

Julián Ortega, actor de la serie Élite, murió a los 41 años, según confirmó la Unión de Actores y Actrices de España: “Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del actor”.

El actor madrileño es recordado por producciones como Caronte (2020), Nunc Et in Hora (2010), Las chicas del cable (2019) y Élite (2018), donde también participó la mexicana Danna Paola.

La actriz Helena Lanza le dedicó un mensaje en Instagram este lunes: “En shock desde esta mañana. No me lo puedo creer. Qué dolor tan grande. Julián, te recordaré siempre. Un ser empático, bueno, generoso, inteligente, talentoso... Cómo disfrutaba viéndole sobre un escenario y cómo me encantó compartir planos con él. Cuántas charlas juntos y cuánto nos hemos reído. Hasta siempre, amigo”.

Julián Ortega murió a los 41 años.

¿De qué murió Julián Ortega?

De acuerdo con ABC de Sevilla, fuentes del Ayuntamiento de Barbate confirmaron que su fallecimiento ocurrió este domingo: se ahogó en la playa de Zahora, en la provincia de Cádiz, España.

El diario La Voz de Cádiz explica que el Centro de Emergencias 112 fue alertado por varios testigos a las 17:30 horas para reportar que un hombre había sido sacado del mar aparentemente con ahogamiento; las autoridades de salud y la policía local más tarde confirmaron su muerte y posteriormente fue identificado como Julián Ortega Rodríguez.

Julián Ortega murió en una playa española, según medios locales.

¿Quién fue Julián Ortega?

Julián Ortega nació en 1983, hijo de la actriz Gloria Muñoz y del director José Antonio Ortega, estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y su carrera comenzó en la década de los 90; debutó con la cinta El otro barrio, de Salvador García Ruiz, a los 12 años.

Fue una celebridad española por su participación en producciones como El Pueblo, dirigida por Alberto y Laura Caballero. En Élite, serie de Netflix, Julián Ortega aparece en seis episodios de 2018 como el encargado de ‘La Cabaña’; mientras que en Las Chicas del Cable es el agente Escobar.

Julián Ortega participó en series como 'El Pueblo. (Foto: @julianortega_7).

Julián actuó con su mamá en la obra Ira, en el Teatro Español, la cual él mismo escribió. También como director realizó puestas en escena como Los monólogos de la marihuana, Una de piratas, Las criadillas de Genet o El caballero de Olmedo (El de Lope no, el otro).

En la televisión, contaba con una larga lista de créditos:

4 Estrellas

Sentimos las molestias

El Pueblo

Cristo Rey

Señoras del (h)AMPA

Centro Médico

Velvet

Cuéntame

Estamos Ocupa2

La que se avecina

Gran hotel

La Supercafetera

La Señora

Marca Paginas

Policias

Siete vidas

Mitomanía

Con información de EFE y Europapress.