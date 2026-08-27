Las hermanas Dayana y Dafna Aronovich, fundadoras de la marca mexicana U Can, concretaron la meta de equipar el gimnasio de La Casa de los Famosos México desde una bodega contigua a las instalaciones del programa donde operaban desde hace tres años. Más allá del espacio en televisión, la empresa refleja un crecimiento acelerado: incrementó sus ventas 32 por ciento entre 2023 y 2024, un 300 por ciento entre 2024 y 2025, y prevé un alza adicional del 80 por ciento para 2026. U Can comercializa artículos de entrenamiento e innovaciones propias, como U Fold y polainas magnéticas, a través de cadenas como Liverpool y Costco, además de plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop. En el plano internacional, la firma avanza en el mercado europeo con presencia en España, Italia, Francia y Alemania, al tiempo que alista su desembarco en Colombia y Estados Unidos para consolidar su expansión global.

‘Davos mexicano’

Del 27 al 29 de septiembre, la CDMX albergará una nueva edición del North Capital Forum (NCF), evento organizado por la US-Mexico Foundation y dirigido por Enrique Perret para abordar las prioridades económicas y los retos compartidos de la región.

Consolidado desde 2022 como el encuentro trinacional de mayor relevancia en el país, el foro reunirá en su edición 2026 a más de mil asistentes, 250 ponentes y 72 conferencias con el respaldo de 200 empresas, 100 organizaciones y 40 think tanks.

La presidencia del evento estará a cargo de Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Blake Moret (Rockwell Automation) y Linda Hasenfratz (Linamar).

Durante tres días, representantes del sector público, la industria, la academia y la sociedad civil discutirán temas clave como las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, las industrias estratégicas y la seguridad energética.

En una coyuntura marcada por la revisión del T-MEC y la competencia comercial global, el encuentro busca definir rutas compartidas que fortalezcan la integración y la competitividad de México, Estados Unidos y Canadá como un bloque económico unificado.

Gigantes invierten en Nauta

Nauta, plataforma tecnológica liderada por Valentina Jordan (CEO & cofounder), concretó una inversión estratégica respaldada por los brazos de capital de riesgo BMW i Ventures, Bosch Ventures, Hitachi Ventures y Yamaha Motor Ventures, con la participación de Construct Capital y Predictive.

La compañía soporta a más de 8 mil proveedores en 60 países, incluyendo distribuidores de firmas globales como New Balance, L’Oréal, Modelo y Moët & Chandon, los cuales suman en conjunto ventas anuales superiores a 50 mil millones de dólares.

La propuesta central de Nauta aborda un reto crítico en la cadena de suministro: la fragmentación de datos. Su tecnología unifica correos, documentos y registros de múltiples sistemas en una capa de datos nativa de IA que integra contratos, referencias de productos y flujos de trabajo en un modelo operativo dinámico. Sobre esta infraestructura se despliega un equipo de agentes de IA capaces de razonar y ejecutar decisiones en tiempo real. Los resultados son cuantificables: en uno de sus clientes, el emparejamiento automático de más del 80 por ciento de los documentos de envío evitó 3 millones de dólares en cargos por demora, previno discrepancias por 300 mil dólares en facturación y evitó desabastos de inventario por 1.5 millones de dólares en menos de seis meses.

Con los fondos obtenidos, Nauta acelerará su expansión global, fortalecerá su equipo de desarrollo técnico en IA y buscará incursionar en nuevos segmentos del comercio internacional, como servicios de pago.

‘Humanización’ de mascotas

Truf, empresa mexicana fundada en 2023, busca transformar la industria de alimento para mascotas en México mediante el desarrollo de la categoría de nutrición natural y fresca, un segmento que representa menos del 5 por ciento del mercado pero mantiene un acelerado ritmo de crecimiento.

Ante la tendencia de “humanización” de las mascotas, la compañía ofrece productos elaborados con ingredientes de grado humano, recetas formuladas por veterinarios y procesos de horneado y congelación sin conservadores ni colorantes.

Para expandir su alcance, introdujo la línea Larga Vida, desarrollada con tecnología de autoclave que facilita su almacenamiento, disponible en Walmart y con miras a llegar a más cadenas de retail, canales en línea y clínicas veterinarias en el último trimestre del año.

Esto ha impulsado la operación de la firma, que pasó de facturar 3.8 millones de pesos en septiembre de 2025 a más de 10 millones en abril de 2026.