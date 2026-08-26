Franquicias en Aguascalientes

Aguascalientes busca ganar terreno en el sector franquicias. Actualmente operan en el estado más de 180 marcas y alrededor de 500 puntos de venta, mientras que el 12.8 por ciento de las franquicias presentes en la entidad son de origen local. La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), encabezada por Esaú Garza de Vega, tiene registradas 23 franquicias hidrocálidas que, en conjunto, suman 240 sucursales propias y franquiciadas y generan más de 2 mil 200 empleos.

El siguiente paso es ampliar su presencia fuera del estado. Las franquicias de Aguascalientes ya tienen operaciones en entidades como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí y Nuevo León.

La administración de la gobernadora Tere Jiménez ha incorporado al sector dentro de su estrategia de promoción empresarial, con la intención de generar canales de comercialización para marcas y proveedores locales.

Una muestra será la participación del Gobierno de Aguascalientes como estado invitado en Expo Franquicias Guadalajara 2026, que se realizará el 27 y 28 de agosto y reunirá a más de 150 marcas nacionales e internacionales. La presencia estatal incluirá franquicias y empresas proveedoras de distintos giros, en un momento en el que el reto para Aguascalientes ya no es solamente incrementar el número de conceptos locales, sino conseguir que más de ellos puedan escalar y competir en otros mercados, incluso fuera del país.

Este sector aporta a nivel nacional el 5 por ciento del PIB, genera casi un millón empleos y tiene más de 95 mil unidades distribuidas a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

T-MEC y sostenibilidad

La revisión del T-MEC, el futuro de las Pymes y los retos de sostenibilidad que enfrenta el sector serán temas a analizar en la Convención Anual de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco y dirige Raúl Mendoza, misma que arrancará el 1 de septiembre en Los Cabos. Aquí se congregará a cerca de 100 asistentes vinculados con materias primas, reciclaje, rotomoldeo, aditivos, así como maquinaria y equipo, también sumará a Adrián de la Garza, global chief economist en Cemex; Crista Pérez, exnegociadora de temas financieros en el T-MEC; Michelle Voss, líder del Comité de Químico y Plástico, en Canacintra León; Carlos Mendieta, director de Sustentabilidad en PetStar; Héctor Zagal, de la Universidad Panamericana, además de los expertos Sabo Tercero y Roberto Morris. De las cerca de 7 mil empresas del plástico que existen en México, el 80 por ciento son micro y pequeñas.

Alcaldesas destacan

En el marco de su 17 aniversario, Alcaldes de México anunció los datos de la 16ª Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, donde 27 de los 36 municipios reconocidos ya habían obtenido el galardón en ediciones anteriores. De ellos, 23 repetirán estatuilla por segundo año consecutivo en distintas categorías, lo que muestra diversidad en sus políticas públicas. Además, las mujeres encabezan una tercera parte de las administraciones premiadas, con 13 alcaldesas. Para Gladis López, presidenta ejecutiva de la publicación, la recurrencia evidencia que la continuidad y evolución de las iniciativas se consolidan como indicadores clave de la gestión local.