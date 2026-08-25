GS1 celebra 40 años

GS1 México, el organismo empresarial dirigido por Juan Carlos Molina Robledo, celebra el 40 aniversario de la llegada del Código de Barras a México. En 1986, bajo la iniciativa de Henry Davis, entonces director general de Grupo Aurrerá y un conjunto de 18 compañías, introdujo este estándar internacional de barras y números para identificar de forma única productos y unidades logísticas, facilitando el cobro en puntos de venta, el control de inventarios y la trazabilidad de mercancías.

El sistema cuenta con el prefijo 750 para identificar artículos registrados en territorio nacional y registra 10 mil millones de escaneos diarios en el mundo.

Actualmente, 34 mil 457 empresas en el país, desde gigantes del retail como Walmart, Soriana y Oxxo, hasta marcas globales y miles de Pymes, utilizan el sistema de GS1, habiéndose asignado 2.8 millones de códigos tan solo durante 2025.

En el marco de esta celebración, la organización encabeza la iniciativa “Amanecer”, un proceso de transición hacia la adopción masiva de los códigos 2D (QR) en etiquetas y empaques. Esta evolución permitirá almacenar información clave como lotes, caducidad, certificaciones y tutoriales. Además de enriquecer la experiencia de compra, la tecnología fortalecerá la eficiencia en plantas, almacenes y toda la cadena de suministro, marcando un nuevo hito en el comercio.

Eventos seguros

En la Ciudad de México el año pasado más de 10.1 millones de personas asistieron a conciertos y festivales en 553 eventos que requirieron operativos de seguridad, consolidando al país como sede recurrente de encuentros deportivos, musicales y culturales de escala internacional. Detrás de cada uno de estos espectáculos opera un despliegue logístico que comienza mucho antes de abrir puertas: la seguridad exige análisis de riesgos, diseño de accesos y rutas de evacuación, gestión de flujos multitudinarios, integración tecnológica y coordinación estrecha entre recintos, autoridades y personal especializado capaz de responder ante escenarios cambiantes.

Estos retos centrarán la conversación del SOEM Summit, encuentro que inicia hoy en Foro Interlomas y que reunirá durante dos días a más de 20 especialistas para compartir mejores prácticas en la industria. El foro contará con la participación de figuras clave como Giovanne Domínguez, subdirector de seguridad de OCESA; Adampol Valdespino, gerente de seguridad en inmuebles de OCESA; Víctor Hernández, especialista en accesos para los Mundiales de Qatar 2022 y 2026; y Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México.

En un año de gran escala para el entretenimiento y los deportes, el espacio busca elevar los estándares operativos para que el conocimiento acumulado se traduzca en capacidades compartidas. A medida que el país recibe eventos de mayor complejidad, la evolución de la seguridad resulta indispensable para garantizar que la experiencia del público sea inolvidable y, sobre todo, segura.

Klu va por pyme

Grupo Klu, presidido por Alberto Djemal, situó a las pequeñas y medianas empresas en el centro de su estrategia para derribar las barreras de acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

La financiera orientará su oferta hacia herramientas de administración de flujo de caja, adquisiciones, tesorería, operaciones transfronterizas, crédito productivo y emisión de monederos electrónicos y vales de papel.

La apuesta busca reducir la complejidad operativa de las compañías garantizando la seguridad y el cumplimiento regulatorio.

Este movimiento se da en una etapa de madurez para la industria fintech, en la que el mercado prioriza la rentabilidad y la utilidad real de las soluciones por encima del volumen de usuarios registrados.

Duplica apuesta

GeoVictoria, multinacional especializada en la gestión integral de la jornada laboral, anunció el fortalecimiento de sus operaciones en México para consolidarlo como su principal mercado en Latinoamérica. Como parte de su estrategia para 2026, la tecnológica buscará duplicar su base de clientes y superar 200 mil usuarios activos diarios en el país.

Ante la reducción gradual de la jornada laboral y mayores exigencias regulatorias, la firma ofrece herramientas en tiempo real para gestionar asistencia, turnos y horas extra con trazabilidad garantizada.

Pablo Córdova, country manager de la firma en México, destacó que esta coyuntura representa una oportunidad para convertir el cumplimiento normativo en un activo operativo. Para respaldar esta meta de crecimiento, la compañía prevé incorporar 70 nuevos colaboradores en áreas clave, enfocándose en atender a empresas con estructuras superiores a 200 empleados.