¿Asustado, Infantino? UEFA alista denuncia contra el presidente de la FIFA por venta de acciones del Mundial

Recientemente, la UEFA decidió suspender provisionalmente el retiro de sus selecciones de las competiciones organizadas por la FIFA. [Fotografía. Xinhua, UEFA, ChatGPT]

La disputa entre la UEFA y Gianni Infantino podría pasar del ámbito deportivo al legal. El organismo rector del futbol europeo analiza presentar una denuncia penal en Suiza contra el presidente de la FIFA por impulsar un proyecto que buscaba permitir la entrada de inversionistas privados para adquirir acciones del Mundial.

Los abogados de la UEFA ya acudieron a tribunales de Estados Unidos para solicitar posibles pruebas relacionadas con FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto que contemplaba una inversión de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de una participación del 20 por ciento en una filial que gestionaría activos comerciales de la FIFA, incluidos los relacionados con la Copa del Mundo.

La posible acción penal ocurre después de semanas de enfrentamientos entre ambas organizaciones. La UEFA incluso amenazó con retirar a sus selecciones de las competiciones de la FIFA mientras el proyecto permaneciera vigente.

Sin embargo, el organismo europeo suspendió provisionalmente el boicot después de recibir garantías de que el plan financiero propuesto por Gianni Infantino había sido descartado de manera definitiva.

¿Por qué la UEFA podría denunciar a Gianni Infantino?

La UEFA contempla iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Gianni Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por presunta gestión desleal, conforme al artículo 158 del Código Penal suizo, de acuerdo con un documento de 56 páginas analizado por AP.

Como parte de sus acciones, el organismo europeo presentó documentos ante un tribunal de Manhattan para solicitar posibles pruebas relacionadas con Thrive Capital Management, un fondo de inversión fundado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, que participaría en el proyecto.

La UEFA también solicitó a un tribunal del sur de Florida autorización para recopilar pruebas relacionadas con la FIFA, que tiene oficinas en Coral Gables, cerca de Miami.

Thrive y Kushner iban a participar como inversionistas ancla en el proyecto y contemplaban pagar 4 mil 200 millones de dólares por una participación del 20 por ciento en una filial encargada de gestionar los activos comerciales de la FIFA.

Los abogados de la UEFA plantearon ante los tribunales estadounidenses que esa cifra podría representar un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”, según AP.

La UEFA sostiene que la operación valoraba la empresa en aproximadamente 20 mil millones de dólares, aunque esa cifra no se estableció mediante una subasta abierta y competitiva ni fue revisada por un tasador independiente.

Los abogados del organismo europeo también acusan a Infantino de impulsar el proyecto con un pequeño grupo que, de concretarse la operación, podría adquirir una participación permanente en algunos de los activos más importantes de la FIFA.

“En realidad, era un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquirieran una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y, de otro modo, obtuvieran beneficios de ellos, en detrimento de la FIFA, sus miembros y otras partes dentro de la familia del futbol”, señalaron los abogados.

Desde que se anunció la propuesta financiera de Gianni Infantino, la UEFA ha estado en contra de permitir la entrada de inversionistas privados. [Fotografía. AP]

¿En qué consistía el proyecto financiero impulsado por Infantino?

El conflicto tiene su origen en FIFA Forward Enterprise, un proyecto con el que el organismo buscaba incorporar capital privado a una nueva estructura comercial vinculada con sus competiciones, incluida la Copa del Mundo.

El esquema contemplaba una inversión de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de una participación del 20 por ciento, lo que situaba el valor de la compañía en alrededor de 20 mil millones de dólares.

Infantino defendió el proyecto como una alternativa para incrementar los recursos destinados al desarrollo del futbol. Sin embargo, la UEFA cuestionó desde un inicio la entrada de inversionistas privados y la manera en que se diseñó la propuesta.

El organismo europeo consideró “irresponsable e indefendible” que una decisión de esa magnitud se desarrollara sin una consulta significativa con asociaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados.

Sus 55 federaciones nacionales acordaron no participar en competiciones de la FIFA mientras la propuesta permaneciera vigente. “La Copa del Mundo no está en venta”, sostuvo la UEFA al anunciar su rechazo.

Infantino finalmente retiró el proyecto el pasado 1 de agosto, ante la oposición que generó dentro del futbol internacional. La UEFA celebró la decisión, pero advirtió desde ese momento que abandonar la propuesta no solucionaba el problema de confianza en la FIFA.

¿La UEFA mantiene el boicot contra las competiciones de la FIFA?

Antes de que se diera a conocer la posible demanda contra Gianni Infantino, la UEFA decidió suspender provisionalmente el retiro de sus selecciones de las competiciones organizadas por la FIFA, luego de que el organismo internacional confirmó por escrito que FIFA Forward Enterprise había sido “irrevocable y permanentemente retirado”.

La medida permitirá la participación europea durante la próxima temporada en torneos como el Mundial Femenino Sub-20, el Mundial Sub-17 y el Mundial Femenino Sub-17.

Sin embargo, la UEFA aclaró que su decisión permanecerá bajo revisión constante y podría reconsiderarse de inmediato si cambian las circunstancias.

De igual forma, el organismo europeo exigió una revisión externa e independiente de la propuesta financiera de Gianni Infantino, con acceso a documentos, comunicaciones y registros de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

Con información de AP