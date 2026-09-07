Interés compuesto o por qué el tiempo es el mejor aliado del ahorro

Uno de los recursos más importantes en las finanzas personales es también uno de los menos visibles: El tiempo. Muchas personas piensan en el ahorro como una cantidad fija que se guarda mes a mes, pero no siempre consideran que, cuando ese dinero genera rendimientos y estos se reinvierten, puede crecer de manera significativa con los años.

Ese proceso se conoce como interés compuesto. En términos sencillos, significa que el dinero ahorrado genera intereses y, posteriormente, esos intereses generan nuevos intereses. Así, el ahorro deja de crecer únicamente por las aportaciones y se impulsa también por el efecto acumulado del tiempo.

El capital es el dinero inicial que se invierte. El interés es la ganancia que se obtiene por mantener ese dinero en una cuenta de inversión o instrumento financiero. En el interés simple, la ganancia se calcula siempre sobre el capital original. En el compuesto, los intereses se suman al capital y forman una nueva base para calcular el rendimiento.

Un ejemplo ayuda a verlo. Si una persona deposita 100 pesos en una cuenta que paga tres por ciento mensual, al final del primer mes obtiene tres pesos y su saldo sube a 103 pesos. En el segundo mes, el tres por ciento ya no se calcula sobre 100 pesos, sino sobre 103. Así, el interés sería de 3.09 pesos y el saldo de 106.09 pesos.

La diferencia parece pequeña al inicio, pero se vuelve más visible conforme pasan los meses y los años. Por eso, el interés compuesto suele relacionarse con metas de largo plazo como la educación, la compra de vivienda, el patrimonio o el retiro. Su fortaleza no depende únicamente del monto inicial, sino del tiempo que el dinero permanece invertido y de la reinversión de los rendimientos.

Un supuesto permite dimensionarlo. Una persona que empieza a ahorrar a los 22 años aporta 25 mil pesos anuales durante nueve años, con un rendimiento anual real de 4.5 por ciento. A los 31 años deja de aportar, pero mantiene invertido lo acumulado hasta los 65. En total, aportó 225 mil pesos. Al final del periodo, tendría alrededor de 1 millón 260 mil pesos.

La misma lógica aplica a cantidades pequeñas. Si un niño comienza a ahorrar a los 10 años con aportaciones de 500 pesos mensuales y mantiene ese hábito hasta los 65 años, aporta 330 mil pesos. Con un rendimiento anual real de 4.5 por ciento podría acumular 1 millón 400 mil pesos al cumplir 65 años.

El interés compuesto no es magia financiera. Es una regla sencilla: cuando el dinero permanece invertido y los rendimientos se reinvierten, el tiempo se convierte en uno de los principales aliados del ahorro.