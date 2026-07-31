‘La propuesta no avanzará’: Gianni Infantino da marcha atrás a su plan de inversionistas privados

Tras darse a conocer la propuesta financiera de Gianni Infantino, varios dirigentes del futbol salieron a oponerse a la iniciativa de la FIFA. [Fotografía. AP]

No pudieron con la presión y dieron su brazo a torcer. La FIFA dio marcha atrás al proyecto del plan de inversión privada impulsado por Gianni Infantino, tras varios días de críticas por parte de confederaciones, federaciones y dirigentes del futbol internacional.

El organismo anunció que FIFA Forward Enterprise (FFE), la filial con la que pretendía comercializar la Copa del Mundo y otras competiciones, no seguirá adelante.

Reconoció que la propuesta provocó una división entre los integrantes de la FIFA y aseguró que continuar con ella dejaría de cumplir el objetivo para el que fue concebida: fortalecer a las asociaciones miembro y al futbol mundial.

La decisión pone fin a una iniciativa presentada apenas esta semana y que desencadenó una de las mayores crisis políticas para la administración de Infantino, luego del rechazo de la UEFA, la Concacaf y otras organizaciones.

¿Qué anunció la FIFA sobre FIFA Forward Enterprise?

A través de un comunicado atribuido a Gianni Infantino,el máximo organismo informó que retiró oficialmente la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, al considerar que el proyecto terminó generando una fractura dentro del futbol mundial.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, señaló el organismo.

Sin embargo, la FIFA admitió que las consultas realizadas durante los últimos días evidenciaron un escenario muy distinto al esperado.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, explicó.

Gianni Infantino añadió que buscará reunirse durante las próximas semanas con las confederaciones, asociaciones y demás actores del futbol para continuar impulsando proyectos de desarrollo con un mayor consenso.

El anuncio de la FIFA se da poco después de que se diera a conocer la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino.

¿Qué era FIFA Forward Enterprise propuesta por Gianni Infantino?

FIFA Forward Enterprise iba a ser creada como una subsidiaria de la FIFA para concentrar las operaciones comerciales y los eventos organizados por el organismo, incluido el Mundial, considerado su activo más importante.

El plan contemplaba vender el 20 por ciento de participación de esa empresa a inversionistas privados para obtener nuevos recursos destinados al desarrollo del futbol a través de los programas FIFA Forward y FIFA Fast Forward.

La FIFA aseguró que la nueva empresa tendría una valuación cercana a 20 mil millones de dólares. Además, las 211 asociaciones miembro disponían de poco más de 50 días para decidir si respaldaban la iniciativa, a cambio de recibir 53 millones de dólares cada una.

Desde que la propuesta salió a la luz, la FIFA insistió en que el futbol no estaba en venta y sostuvo que cualquier decisión dependería del respaldo mayoritario de las asociaciones miembro.

¿Quiénes rechazaron el proyecto de Infantino?

Tras darse a conocer la propuesta financiera de Gianni Infantino, varios dirigentes del futbol salieron a oponerse a la iniciativa de la FIFA.

La primera en pronunciarse fue la UEFA, que rechazó de forma unánime la propuesta y advirtió que sus asociaciones nacionales no participarían en competiciones organizadas por la FIFA si el plan seguía adelante.

Posteriormente, la Concacaf también expresó su oposición al considerar que el proyecto requería un proceso de consulta más amplio, mientras que la Confederación Asiática de Futbol (AFC) rechazó públicamente la iniciativa y expresó su “profunda preocupación”, al advertir que la propuesta no podía lograr el consenso y la unidad necesarios para avanzar.

La crítica más contundente llegó con la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el proyecto y aseguró que no participó en su elaboración.

A pesar de las críticas y cuestionamientos, la FIFA sostuvo que el plan para recibir inversión privada no implicaba que el futbol estuviera a la venta y afirmó que respetaba las posturas expresadas por las confederaciones.

Ahora, con la iniciativa FIFA Forward Enterprise retirada, este escenario representa uno de los mayores reveses políticos para Gianni Infantino desde que asumió la presidencia del organismo, quien será sometido a reelección en marzo de 2027.