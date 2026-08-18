Clima en Toluca: Bajas temperaturas y alta probabilidad de lluvia se espera este miércoles 19 de agosto

Así estará el clima en Toluca este miércoles 19 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Toluca, Estado de México, un miércoles 19 de agosto con condiciones frescas y una alta probabilidad de precipitaciones. Se espera un día medio nublado, característico del clima en el Valle de Toluca.

Vista de Toluca bajo un cielo medio nublado, anticipando un día fresco con precipitaciones.

¿Qué temperatura se espera mañana en Toluca?

La capital mexiquense registrará una temperatura promedio de 14.0°C durante el día. Los termómetros indicarán una mínima de 5.0°C al amanecer, invitando a abrigarse bien.

La temperatura máxima alcanzará los 21.0°C por la tarde, ofreciendo un ligero respiro. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un elevado 90% para la jornada.

¿Lloverá este miércoles en Toluca y cómo estará el viento?

El cielo se presentará medio nublado a lo largo del miércoles en Toluca, con una alta expectativa de lluvia en diversas zonas. Se recomienda tomar precauciones ante los posibles aguaceros vespertinos.

La velocidad del viento será moderada, de apenas 3.0 km/h, sin ráfagas significativas que afecten las actividades al aire libre. Las condiciones atmosféricas generales serán de un día fresco.

¿Cuál es el pronóstico extendido en Toluca?

El pronóstico extendido para la capital del Estado de México indica una tendencia de cielos cubiertos y temperaturas frescas.

Miércoles 19 de agosto: Máx 21°, Mín 5°, Medio nublado, viento 3 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máx 19°, Mín 5°, Cielo nublado, viento 4 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máx 22°, Mín 5°, Cielo nublado, viento 5 km/h.

Los próximos días mantendrán un patrón similar, con cielos nublados y temperaturas mínimas estables en 5°C. Las máximas fluctuarán ligeramente, sin grandes cambios en el ambiente fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Toluca?

Ante las bajas temperaturas matutinas y la alta probabilidad de precipitación, se aconseja a los habitantes de Toluca vestir ropa abrigadora. Es indispensable llevar paraguas o impermeable para evitar sorpresas.

A pesar del ambiente fresco, se recomienda mantener una buena hidratación durante el día. Los conductores deben extremar precauciones por el pavimento mojado, especialmente en las vialidades principales.

Fuente: CONAGUA

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