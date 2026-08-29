La historia de ‘La Mataviejitas’, luchadora que se volvió asesina serial e inspira nueva serie de HBO

HBO compartió las primeras imágenes de la serie de 'La Mataviejitas'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía)

El caso de Juana Barraza, conocida como ‘La Mataviejitas’, llega nuevamente a la pantalla, esta vez a través de una serie de ficción de HBO Max que ya comenzó su rodaje en México, producción inspirada en un caso real de crimen.

La producción, titulada Mataviejitas, se basa en la asesina serial que aterrorizó la Ciudad México durante los primeros años de la década de 2000.

La historia tiene como protagonistas a Mónica Jiménez, quien interpreta a Juana Barraza, y Mayra Hermosillo, encargada de dar vida a Verónica Guillén, una agente que le sigue la pista.

La serie 'La Mataviejitas' comenzó sus grabaciones. (Foto: Cortesía HBO Max) (ALDO AYLLON)

¿De qué trata la serie ‘Mataviejitas’ de HBO Max?

La serie traslada al público a la Ciudad de México de los años 2000 para contar una historia de persecución entre las autoridades y Juana Barraza ‘La Mataviejitas’, en medio de una investigación que durante años intentó identificar al responsable de una serie de asesinatos contra mujeres adultas mayores.

Aunque parte de un caso real, HBO Max presenta el proyecto como una serie de ficción. La producción buscará explorar no solo el peligro provocado por los crímenes, sino también las contradicciones de la vida urbana y los personajes involucrados en la investigación.

La ficción se suma a otros proyectos que han abordado la historia de Barraza, entre ellos el documental de Netflix La dama del silencio: El caso Mataviejitas, estrenado en 2023.

¿Quién es Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’?

Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca, Hidalgo, y posteriormente se mudó con su madre a la Ciudad de México. Antes de convertirse en el centro de una de las investigaciones criminales más conocidas del país, tuvo una faceta como luchadora profesional bajo el nombre de ‘La Dama del Silencio’.

Las autoridades comenzaron a relacionarla con una serie de asesinatos de mujeres de la tercera edad cometidos en la capital mexicana. Una de las características que complicó inicialmente la investigación fue la descripción física del sospechoso, pues se buscaba a una persona de espalda ancha, por lo que se llegó a considerar que el responsable era un hombre.

El 25 de enero de 2006, Barraza fue detenida después de que las autoridades la sorprendieran tras el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. De acuerdo con las investigaciones, fue relacionada con 17 homicidios y 12 robos.

En abril de 2008 recibió una sentencia de 759 años de prisión por los delitos que se le imputaron.

Juana Barraza, 'La Mataviejitas', recibió una sentencia a 759 años de prisión en 2008. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Por qué le dicen ‘La Mataviejitas’?

El sobrenombre de la asesina serial surgió a partir de los crímenes que se le atribuyeron contra mujeres adultas mayores.

La investigación se centró en el hecho de que las víctimas compartían características similares y varios de los homicidios habían ocurrido en sus propios domicilios. De acuerdo con los antecedentes del caso, las autoridades investigaban desde 2003 una serie de crímenes que se remontaban a años anteriores.

'La Mataviejitas' es una asesina serial que recibió una sentencia de más de 700 años. (Foto: Cortesía HBO Max) (ALDO AYLLON)

¿Qué pasó con ‘La Mataviejitas’ después de su detención?

Juana Barraza permanece en prisión cumpliendo la sentencia que recibió por los homicidios y robos por los que fue condenada.

En 2015, mientras se encontraba recluida, contrajo matrimonio con otro interno de Santa Martha Acatitla. La boda se realizó el 26 de junio de ese año como parte de una ceremonia colectiva organizada dentro del programa ‘Lazos en Reclusión’, de acuerdo con autoridades capitalinas. La influencer Saskia Niño de Rivera afirmó que se convirtió en su madrina de bodas.