¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY martes 25 de agosto? Mercado espera más ‘pistas’ de la Fed

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 25 de agosto.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en la sesión de este martes 25 de agosto, mientras el mercado espera más datos de la economía de EU que permitan ‘predecir’ los movimientos de la Fed.

“Este viernes 28 de agosto está programada la participación de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en el simposio de Jackson Hole”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El desafío de Warsh es responder a las críticas de que no ha expresado con suficiente claridad su visión sobre la economía, sin renunciar a su determinación de no dar pistas sobre las próximas decisiones de política monetaria. La presión de Wall Street es intensa después de que una poco convincente conferencia de prensa el mes pasado provocara una dura reacción en el mercado de bonos.

Así está el tipo de cambio HOY en bancos

Los datos de Bloomberg indican que el tipo de cambio se ubica en las 16.94 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del lunes 24 de agosto.

En el mercado local, la Junta de Gobierno del Banxico presentará mañana miércoles 26 de agosto su nuevo informe trimestral en el que se espera actualice su pronóstico de crecimiento para México.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.35 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.39 unidades en la sesión de este martes 25 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.64 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.21 por ciento.

Entre las divisas que más se aprecian ante el dólar están el shekel israelí con 0.79 por ciento; el florín húngaro con 0.47 por ciento; la rupia india con 0.35 por ciento; el rand sudafricano con 0.34 por ciento, y el peso chileno con 0.34 por ciento.

Con información de Bloomberg