Wall Street abre con ganancias previo al reporte de Nvidia: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) registra variaciones positivas, aunque moderadas, ya que los inversionistas están a la espera del reporte trimestral de la fabricante de semiconductores, Nvidia, el día de mañana.

El Nasdaq lidera los aumentos con 0.38 por ciento, en los 26 mil 81.61 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.16 por ciento más, en las 7 mil 665.11 unidades, mientras que el Dow Jones sube 0.10 por ciento a 53 mil 463.84 puntos.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver, destacó que “el reporte de Nvidia será una de las principales pruebas para las valuaciones del sector tecnológico: el mercado buscará confirmar si el crecimiento asociado a la inteligencia artificial continúa respaldando las elevadas expectativas sobre los semiconductores”.

No obstante, los cambios del lado de Europa son mixtos, entre las alzas se encuentra el DAX en Alemania con 0.70 por ciento, en las 26 mil 289.73 unidades, el FTSE 100 de Londres con 0.15 por ciento más, alcanza los 10 mil 880.96 enteros, mientras que el IBEX 35 de España cae 0.21 por ciento a 20 mil 56.70 puntos, y el CAC 40 de Francia con 0.11 por ciento menos, ronda en las 8 mil 443.97 unidades.

A nivel local los movimientos son negativos. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.37 por ciento, en los 65 mil 527.10 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.12 por ciento menos, ronda en los mil 325.77 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan bajas de 2.94 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 82.49 dólares por barril, y el referencial Brent con 3.16 por ciento más, se sitúa en los 89.27 billetes verdes por unidad.