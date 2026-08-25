¿Quién es Graciela Domínguez, la socióloga que sustituye a Rocha Moya como ‘góber’ interina en Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava fue elegida este martes 25 de agosto como gobernadora interina de Sinaloa, en sustitución de Rubén Rocha Moya.

Desde la primera solicitud de licencia de Rocha Moya, el nombre de Domínguez Nava comenzó a sonar como una de las posibles opciones para ocupar de manera interina la gubernatura. Sin embargo, en aquella ocasión el cargo fue asumido por Yeraldine Bonilla.

¿Cuál es la trayectoria política de Graciela Domínguez en Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Durante su etapa universitaria fue consejera estudiantil y posteriormente se desempeñó como subdirectora de Vinculación y docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Su carrera política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó de 1999 a 2013. Durante esos años fue delegada nacional, integrante del comité municipal del partido en Culiacán y del comité estatal en Sinaloa, además de consejera estatal.

Entre 2004 y 2007 se desempeñó como coordinadora de Comunicación y Vinculación Social de la fracción parlamentaria del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa.

En las elecciones de 2007 fue postulada como candidata a diputada local por el principio de representación proporcional y obtuvo un escaño en la LIX Legislatura, correspondiente al periodo 2007-2010. Durante esa etapa fue coordinadora del grupo parlamentario del PRD.

Posteriormente, entre 2011 y 2012, ocupó la jefatura de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos, en el Ayuntamiento de Mazatlán.

Graciela Dominguez: De militante del PRD a Morena

En 2013 dejó el PRD y se incorporó a Morena. Cinco años después, en las elecciones de 2018, fue nuevamente postulada como candidata a diputada local por la vía de representación proporcional.

Domínguez Nava llegó a la LXIII Legislatura de Sinaloa, donde ocupó cargos de relevancia, entre ellos la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena y la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

El 1 de noviembre de 2021, tras la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura. Permaneció en el cargo hasta el 23 de febrero de 2024, cuando presentó su renuncia para contender por una diputación federal.

En las elecciones de 2024, Domínguez Nava fue postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia como candidata a diputada federal por el Distrito 1 de Sinaloa.

Ganó con 71.24 por ciento de los votos, frente al 21.17 por ciento obtenido por Juan Alfonso Mejía López, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Actualmente forma parte de la LXVI Legislatura, cuyo periodo concluye en 2027. En la Cámara de Diputados se desempeña como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y es integrante de las comisiones de Educación y Pesca.

Con su designación como gobernadora interina, Domínguez Nava regresa al ámbito estatal, ahora para encabezar de manera temporal el gobierno de Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya.