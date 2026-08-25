Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación de Rocha Moya, es electa gobernadora interina de Sinaloa

Graciela Domínguez fue designada por el Congreso de Sinaloa como la nueva gobernadora interina del estado. (@gracieladguezn)

Graciela Domínguez fue designada por el Congreso de Sinaloa como la nueva gobernadora interina del estado en sustitución de Rubén Rocha Moya, luego de su última solicitud de licencia.

La diputada federal con licencia fue nombrada durante la sesión extraordinaria del pleno de la 65 Legislatura de Sinaloa, luego de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales leyera el dictamen con la propuesta.

La votación en contra fue encabezada por los grupos parlamentarios del PAN (Roxana Rubio Valdez y Jorge Antonio González Flores) y PRI (Irma Moreno Valle y Paola Gárate). Asistieron 36 de los 40 diputados que se conforma la 65 Legislatura de Sinaloa

Dominguez Nava rindió protesta a las 9:00 horas de este martes 25 de agosto y concluirá el periodo gubernamental de manera interina hasta el 31 de octubre de 2027, luego de que Rubén Rocha Moya presentara su solicitud de licencia de manera indefinida por más de 30 días.

¿Quién es Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa?

Graciela Domínguez fue secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) al principio del gobierno de Rubén Rocha Moya.

La nueva gobernadora interina nació en El Rosario, Sinaloa. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Fue diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2018 se integró al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el cual es diputada federal para el periodo 2024-2027.

Domínguez era diputada con licencia debido a sus aspiraciones para ser candidata al gobierno de Sinaloa en el proceso electoral de 2027.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el nombramiento de Graciela Domínguez como gobernadora de Sinaloa?

La presidenta Claudia Sheinbaum se enteró de la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 25 de agosto.

“Ella es una mujer honesta, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. Apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo”, comentó.

En la conferencia ‘mañanera’ del lunes, Sheinbaum pidió al Congreso de Sinaloa elegir a una persona “honesta, con capacidad, profesionalismo y entrega al pueblo”.

“El Congreso debe seleccionar a un gobernador interino hasta que sean las próximas elecciones para garantizar la gobernabilidad de Sinaloa y que se lleven a cabo las elecciones en paz, organizadas por el INE y a la OPLE de Sinaloa para cerrar el sexenio”, explicó la mandataria.