¿Quién será el nuevo gobernador interino de Sinaloa? Congreso estatal define el relevo este martes

Hasta el momento no se ha hecho pública una propuesta formal sobre quién encabezará el Gobierno de Sinaloa. (Cuartoscuro).

El Congreso de Sinaloa aplazó para este martes 25 de agosto la sesión extraordinaria en la que se prevé definir a la persona que asumirá de manera interina el Poder Ejecutivo estatal, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia por tiempo indefinido.

La sesión está convocada para las 8:00 horas, después de que el encuentro previsto inicialmente para este lunes fuera suspendido sin que se concretara la votación sobre el relevo en la gubernatura.

Durante prácticamente toda la jornada, el Congreso estatal mantuvo la incertidumbre sobre la identidad de quien podría asumir el cargo. Hasta la noche del lunes no se había presentado públicamente una propuesta formal ante el pleno.

La designación corresponderá a las y los diputados locales, a partir de la propuesta que presente la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Desde la oposición se atribuyó la demora a la falta de consensos al interior de Morena, partido que cuenta con la mayoría en el Congreso local.

¿Quién podría asumir la gubernatura interina de Sinaloa?

En los últimos días han trascendido distintos nombres como posibles candidatos al cargo, entre ellos Julio Berdegué Sacristán, Yeraldine Bonilla Valverde, María Teresa Guerra Ochoa, Eligio López Portillo y David Moreno Lizárraga.

También ha circulado el nombre de Jesús Ibarra Ramos, diputado federal con licencia, quien recientemente participó en actividades relacionadas con la búsqueda de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Sin embargo, ninguno de estos perfiles había sido confirmado oficialmente por el Congreso de Sinaloa.

El presidente de la Diputación Permanente, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, señaló previamente que los nombres difundidos debían considerarse únicamente como versiones mientras la comisión legislativa no formalizara una propuesta.

Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras participa en un acto protocolario en la ciudad Culiacán, en Sinaloa (México). EFE/ Juan Carlos Cruz (Juan Carlos Cruz/EFE)

Rocha Moya vuelve a solicitar licencia

La disputa por la designación del gobernador interino comenzó después de que Rubén Rocha Moya solicitara nuevamente licencia por tiempo indefinido.

El mandatario estatal había regresado recientemente a sus funciones tras permanecer 112 días separado del cargo.

Con su nueva licencia, el Congreso debe determinar quién quedará al frente del Ejecutivo estatal durante su ausencia.

La Constitución Política de Sinaloa establece, en su artículo 58, que cuando la ausencia temporal del gobernador supera los 30 días, el Congreso debe designar a un gobernador interino mediante mayoría absoluta de los diputados presentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este lunes que corresponde exclusivamente al Congreso de Sinaloa resolver quién ocupará la gubernatura y planteó que la persona seleccionada debe contar con capacidad, honestidad y profesionalismo, además de contribuir a mantener la gobernabilidad del estado.

También destacó la importancia de que el gobierno estatal garantice condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral de 2027.

La persona que sea designada permanecerá al frente del Ejecutivo estatal hasta el cambio de gobierno previsto para octubre de 2027.