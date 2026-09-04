Fiestas de octubre 2026: Cuándo empieza, artistas inivtados, boletos y todos los detalles

Dentro de la cartelera de las Fiestas de Octubre 2026 se encuentran artistas como Carlos Rivera y Manuel Turizo. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/IAGemini)

Las Fiestas de Octubre 2026 ya tienen fechas y cartelera para su edición número 61, que reúne conciertos, espectáculos y actividades para distintos públicos.

La celebración arranca el 2 de octubre y terminará el 2 de noviembre de 2026, con una programación que incluye artistas como Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Reik, Manuel Turizo, El Tri y Carlos Rivera, además de espectáculos de lucha libre y presentaciones especiales.

Los eventos principales se realizarán en el recinto que anteriormente era conocido como Auditorio Benito Juárez, ahora Auditorio Jalisco.

Carlos Rivera cierra las Fiestas de Octubre con un concierto. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo empiezan las Fiestas de Octubre 2026?

Las Fiestas de Octubre 2026 comienzan el viernes 2 de octubre y concluyen el lunes 2 de noviembre, por lo que tendrán poco más de un mes de actividades.

De acuerdo con la información publicada por la organización, el horario general del recinto es de 11:00 a 23:00 horas. Durante este periodo hay conciertos, juegos, espacios gastronómicos y otras actividades para los visitantes.

¿Dónde serán las Fiestas de Octubre 2026?

Las actividades principales tienen como sede el recinto conocido anteriormente como Auditorio Benito Juárez, que para esta edición será denominado Auditorio Jalisco.

El cambio de nombre coincide con el regreso del recinto después de los trabajos de remodelación y será uno de los elementos distintivos de la edición 61 de la feria.

Cartelera de artistas completa de las Fiestas de Octubre 2026

La cartelera oficial del Foro Principal incluye funciones de lucha libre, artistas como Beto Cuevas, Leonardo, hijo de Pepe Aguilar, y El Tri, pero todavía hay artistas por confirmar. Así quedó conformada de la siguiente manera:

2 de octubre: Lucha libre AAA.

Lucha libre AAA. 3 de octubre: Ha*Ash.

Ha*Ash. 4 de octubre: Picus.

Picus. 5 de octubre: Horóscopos de Durango.

Horóscopos de Durango. 6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón.

La Arrolladora Banda El Limón. 7 de octubre: La Fiebre Grupera de La KeBuena.

La Fiebre Grupera de La KeBuena. 8 de octubre: Gloria Trevi.

Gloria Trevi. 9 de octubre: Río Roma.

Río Roma. 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta .

Final de . 11 de octubre: Mariano Barba.

Mariano Barba. 12 de octubre: Fiesta cumbiera con los hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente.

Fiesta cumbiera con los hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente. 13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial.

Cabaret VIP e invitada especial. 14 de octubre: Kenia Os.

Kenia Os. 15 de octubre: Artista sorpresa.

Artista sorpresa. 16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho.

Beto Cuevas y Caloncho. 17 de octubre: Banda Pequeños Musical.

Banda Pequeños Musical. 18 de octubre: Adrián Uribe presenta 100 Jaliscienses Dijieron / Generación R.

Adrián Uribe presenta / Generación R. 19 de octubre: Leonardo Aguilar.

Leonardo Aguilar. 20 de octubre: Artista sorpresa.

Artista sorpresa. 21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor F.M.

El Evento Retro de La Mejor F.M. 22 de octubre: Reik.

Reik. 23 de octubre: Revisiting Creedence.

Revisiting Creedence. 24 de octubre: Water Castle y Don Diablo.

Water Castle y Don Diablo. 25 de octubre: Lara Campos.

Lara Campos. 26 de octubre: Los Hermanos Barba.

Los Hermanos Barba. 27 de octubre: Farruko.

Farruko. 28 de octubre: Artista sorpresa.

Artista sorpresa. 29 de octubre: Manuel Turizo.

Manuel Turizo. 30 de octubre: Banda Cuisillos.

Banda Cuisillos. 31 de octubre: Mariachi Internacional CHG.

Mariachi Internacional CHG. 1 de noviembre: El Tri.

El Tri. 2 de noviembre: Carlos Rivera.

¿Dónde comprar boletos para las Fiestas de Octubre 2026?

Los boletos para los conciertos del Auditorio Jalisco se pueden adquirir a través de Superboletos, plataforma a la que dirige directamente el sitio oficial de las Fiestas de Octubre.

La venta para las localidades de los espectáculos del auditorio arranca el 5 de septiembre, mientras que también se contempla venta física en las taquillas del recinto.

Es importante distinguir entre el acceso general a la feria y las localidades para los conciertos. La entrada al recinto tiene un costo de 60 pesos en general, mientras que adultos mayores, estudiantes y niños pagan 30 pesos.

En el caso de las zonas de gradas y localidades preferentes para determinados espectáculos, los precios son diferentes y dependen de la presentación.