FGR no investiga a Adán Augusto ni a Andy por huachicol fiscal, afirma Sheinbaum

Claudia Sheibaum, presidenta de México, se refirió a las investigaciones por los casos de huachicol fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ni ‘Andy’ López Beltrán ni Adán Augusto López son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos de huachicol fiscal.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía, la Secretaría Anticorrupción investiga a quien es o haya sido servidor público y en el caso del senador Adán Augusto, él fue secretario de Gobernación y hasta donde tengo conocimiento no hay ninguna investigación”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 4 de septiembre desde Zacatecas.

Sheinbaum agregó que en todo caso, la FGR tendrá que informar, así como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.

Desde el anuncio del retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta Sheinbaum negó que haya alguna investigación de la FGR en contra del hijo del expresidente López Obrador.

¿Qué sabemos sobre las investigaciones sobre huachicol fiscal?

La presidenta aprovechó recordó que existen al menos tres lineas de investigación para perseguir y eliminar el huachicol fiscal:

La primera proviene de un buque que fue detenido en Tampico, con un permiso falso y que transportó combustible para evitar pagar impuestos, sin embargo, la propia Secretaría de Marina dio aviso al respecto.

“De ahí viene la detención de dos personas que pertenecían a la Secretaría de Marina. Hay mucha información que tiene la propia Secretaría de Marina y la FGR, que espero pues que muy pronto puedan hacerla pública”, externó Sheinbaum.

La segunda indagatoria pertenece a ferrotanques que cruzaban la frontera bajo la misma operación: permisos de mercancía falsos para no pagar los impuestos correspondientes por el traslado de combustible.

“Hay una tercera investigación que tiene que ver con combustible robado dentro del país a Pemex en algunos ductos. Disminuyó mucho con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero se ha mantenido”, agregó la mandataria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre investigaciones contra el hijo de AMLO?

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán haya sido por estar relacionado con el huachicol fiscal.

“Se le quita la visa, el decide hacerlo público con una carta, y ya viene la andanada del conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios”, afirmó la mandataria.

La presidenta solicitó a la FGR que prepare un informe sobre las acciones para combatir el huachicol fiscal e insistió que el tema de la visa de López Beltrán se usa para atacar al proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

Para Sheinbaum, el ataque viene de “algunos sectores” del gobierno de Estados Unidos y rechazó que exista una ruptura de relaciones con el país vecino, “pero tampoco podemos dejar de decir lo que pensamos”.

*Con información de Quadratín