Sheinbaum aclara su relación con Adán Augusto: ¿Por qué ahora tiene mayor comunicación con Ignacio Mier?

Sheinbaum revela por qué tiene mayor comunicación con Ignacio Mier tras salida de Adán Augusto. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este miércoles que la comunicación con Adán Augusto López Hernández cambió luego de que renunció a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.

Explicó que ahora mantiene una mayor comunicación, de manera directa e indirecta, con Ignacio Mier, quien sustituyó a López Hernández, así como con los presidentes de las Cámaras del Congreso.

“No (me comunicó) como antes (con Adán Augusto López) porque antes era el coordinador parlamentario de Morena, entonces ahora tengo mucha relación, y a veces no yo: Luisa se coordina mucho, por obvias razones, Rosa Icela, con Nacho Mier o con los presidentes de las Cámaras que son de otros partidos”, respondió al cuestionamiento durante la mañanera del 2 de septiembre.

El comentario de la mandataria surge luego de que se evidenciara una supuesta conversación entre Adán Augusto López y el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien le pide su parecer para presidir un cargo al interior del Senado.

¿Por qué dejó Adán Augusto López la coordinación de Morena en el Senado?

En febrero, en medio de una serie de escándalos que envolvían a Adán Augusto López, en particular por los presuntos vínculos con La Barredora, dejó la coordinación de Morena en el Senado.

Además, el senador estuvo bajo el escrutinio público tras revelarse que sus ingresos de 2023 y 2024 ascendían a 79 millones de pesos, patrimonio que atribuyó a una herencia y diversas actividades económicas.

El legislador, exsecretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, justificó su decisión con el trabajo territorial de cara a las elecciones de 2027.

En ese momento, desmintió que fuera a dejar su cargo como senador o que fuera a ser nombrado como embajador de México en el extranjero.

Tras dejar su cargo al interior del Senado, las revelaciones y señalamientos contra Adán Augusto López disminuyeron, sin una respuesta clara sobre estos temas.

A la par, el morenista minimizó sus apariciones ante los medios. Cuando es interrogado por reporteros, el servidor público rechaza hacer algún tipo de comentario o responder a los cuestionamientos; se limita a decir: “No doy declaraciones”.

Investigan a Adán Augusto López en EU

Recientemente, se difundió la versión de que López Hernández está bajo investigación por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con María Idalia Gómez, agencias de EU habrían retenido bienes relacionados con el exsecretario de Gobernación como parte de las indagatorias.

Las pesquisas habrían arrojado el supuesto análisis de llamadas y mensajes relacionados con operaciones de huachicol fiscal, empresas factureras, actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.