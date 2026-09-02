‘Se toparon con pared’: ¿Por qué Sheinbaum dice que la DEA quiere debilitar y dividir a su gobierno?

Sheinbaum dice que la DEA busca dividir a su gobierno. (Foto: EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de utilizar tácticas de “injerencia” para intentar dividir a su gabinete de seguridad y debilitar al Gobierno de México, aunque aseguró que estas estrategias han fracasado debido a la coordinación entre las instituciones mexicanas.

Sheinbaum sostuvo que una de las estrategias de injerencia consiste precisamente en generar divisiones dentro de los gobiernos.

“Dividirnos internamente es una de sus estrategias. No de ahora, de siempre. Generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar divisiones al interior del gabinete federal. Son tácticas que usan ellos, de injerencia”.

Además, la mandataria fue cuestionada sobre los recientes elogios de autoridades estadounidenses al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y sobre si estos podrían tener como objetivo posicionarlo de cara a futuras elecciones en México.

¿Por qué Sheinbaum dice que la DEA busca dividir a su gobierno?

La presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos puede intentar generar diferencias al elogiar públicamente a algunos funcionarios mexicanos mientras cuestiona o advierte sobre otros.

En este caso, hizo referencia a los comentarios del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, quien recientemente calificó a García Harfuch como un “socio de confianza” y “un buen amigo”.

Los comentarios se produjeron en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos por asuntos de seguridad, así como por la revocación de visas estadounidenses a diversos gobernadores y personajes vinculados con el oficialismo mexicano.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta aseguró que, pese a las diferencias y presiones externas, el gabinete de seguridad mexicano mantiene una coordinación estrecha.

“Se topan con pared”, resumió al defender la unidad de su equipo.

Sheinbaum acusa injerencia y defiende soberanía de México

Luisa María Alcalde recordó durante la conferencia las reformas aprobadas recientemente para reforzar la protección de la soberanía mexicana frente a posibles interferencias extranjeras.

Explicó que se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión y que también se establecieron disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales.

“Se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión y se prohibió la intervención extranjera estableciendo la nulidad de elecciones en el caso de comprobarse injerencia”, señaló.

Para Sheinbaum, estas medidas forman parte de la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de influencia externa.

México, una relación ‘compleja’ con Estados Unidos

La presidenta reconoció que la relación con el Gobierno de Donald Trump ha sido complicada y que existen diferencias tanto en materia comercial como de seguridad.

Sin embargo, sostuvo que México debe mantener una postura firme y actuar con prudencia frente a Washington.

“Hay que actuar con mucha razón, con principios y con razón, no con el estómago o el corazón, porque hay que tener temple en esos momentos”, afirmó.

A pesar de los episodios de tensión, Sheinbaum aseguró que la cooperación entre ambos países continúa y que las autoridades estadounidenses han entendido la posición de México de defender su soberanía.

“Como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos”, concluyó.