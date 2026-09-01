¿Qué sabemos de la supuesta investigación contra Adán Augusto López? Habrían pedido información a Francia

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, habría sido relacionado con una investigación de autoridades de Estados Unidos por posibles operaciones financieras irregulares.

De acuerdo con versiones periodísticas, el Gobierno de Trump habría solicitado información a Francia sobre el patrimonio y operaciones financieras de Adán Augusto López en Europa.

La información fue difundida por la periodista María Idalia Gómez, quien aseguró haber tenido acceso a expedientes de una corte estadounidense. Según su versión, autoridades de ese país habrían retenido bienes relacionados con el exsecretario de Gobernación como parte de las indagatorias.

Además, dichas investigaciones incluirían el análisis de llamadas y mensajes presuntamente relacionados con operaciones de huachicol fiscal, empresas factureras, posibles actos de corrupción y eventuales vínculos con grupos delictivos.

¿Qué sabemos de la presunta investigación de EU contra Adán Augusto López?

Las versiones periodísticas difundidas públicamente apuntan a que el nombre de Adán Augusto habría aparecido en expedientes revisados por autoridades estadounidenses. Sin embargo, hasta el momeno no existe una acusación formal o una responsabilidad penal contra el senador morenista López Hernández.

La investigación también señala que el senador y su cuñado, Rutilio Escandón Cadenas —actual cónsul de México en Miami—, mantendrían por separado acercamientos con autoridades estadounidenses.

¿Desde cuándo existen señalamientos sobre el patrimonio de Adán Augusto?

El caso tiene como antecedente una solicitud presentada en octubre de 2025 por consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes pidieron a autoridades mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisar la evolución patrimonial del senador Adán Augusto.

La petición buscaba que las autoridades analizaran posibles inconsistencias en el patrimonio y las operaciones financieras del legislador.

Hace unas semanas, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo no tener conocimiento alguno del retiro de la visa al senador tabasqueño Adán Augusto. “No, nadie nos ha notificado”.

Por ahora, las versiones sobre una presunta investigación en Estados Unidos y la supuesta solicitud de información a Francia deberán ser corroboradas oficialmente por las autoridades de Estados Unidos.

Con información de Quadratín