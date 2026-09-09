Segundo Informe: datos duros del retroceso educativo

Cumpliendo su obligación constitucional, la titular del Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión su Segundo Informe de Gobierno.

En el anexo estadístico de ese documento se presentan datos oficiales que evidencian un serio retroceso en la cobertura de la educación básica en los últimos años, así como un amplio recorte financiero a las universidades públicas.

Dado que el actual gobierno se presenta como una extensión del anterior, valga un análisis de las cifras educativas de 2026 respecto a 2018. Ofrezco sólo cinco apuntes, uno por nivel educativo.

Primero: aumenta la exclusión en educación preescolar.

Entre 2018 y 2026, la población de tres a cinco años de edad declinó en el país en 399 mil infantes, una reducción de 6 por ciento.

Pero la matrícula de niños de esas edades disminuyó en 957 mil, una caída de 20 por ciento.

Al haber menos población, lo lógico sería ver un incremento en la cobertura, pero ocurrió lo contrario: la atención de educación preescolar pasó de 72 al 61 por ciento.

Cada vez hay más niños excluidos de la educación preescolar en México, a pesar de que ese nivel ya es obligatorio según mandata la Constitución.

El panorama no mejora el último año: entre los ciclos 2024-25 y 2025-26, la matrícula en preescolar cayó en 173 mil niños, 4 por ciento menos.

Segundo: también la primaria pierde alumnos. En el ciclo escolar 2018-2019, un total de 14 millones de alumnos cursaban la primaria; en el ciclo 2025-2016 sólo eran 12.5 millones, una caída de casi millón y medio de personas. Pero de esos menos, un millón 398 corresponden a primarias públicas y sólo 54 mil a privadas.

La atención de la primaria pública se redujo en 11 por ciento; en las privadas, 4 por ciento.

El retroceso es mucho más marcado y grave en la cobertura de la enseñanza pública.

Una vez más, los datos permiten constatar que en el primer año de este sexenio se agudizó el deterioro: entre 2024-25 y 2025-26 la primaria dejó de atender a 318 mil alumnos.

Tercero: avanza la privatización en secundaria. La disminución del número de estudiantes en secundaria entre 2018 y 2026 es de 194 mil alumnos (3 por ciento menos).

Pero las secundarias públicas han perdido aún más alumnos en el periodo: 230 mil (4 por ciento menos).

En cambio, hay un aumento de la matrícula en secundarias privadas de 36 mil estudiantes (6 por ciento más).

En el último ciclo escolar, las secundarias públicas perdieron 13 mil estudiantes.

Las cifras confirman que el actual sexenio es, en efecto, una continuidad del previo: cae la matrícula en toda la educación básica.

Cuarto: menos educación media superior. Este nivel educativo perdió 133 mil alumnos entre 2018 y 2026, una reducción de 2 por ciento.

En la educación profesional técnica se perdieron 24 mil lugares, equivalentes al 38 por ciento de los que tenía apenas ocho años antes.

En el bachillerato, las cifras también son negativas, con una reducción de 109 mil lugares.

En el actual gobierno no se revierte la caída, sino que se prolonga. Entre el ciclo 2024-25 y el 2025-26, la matrícula de educación media superior se redujo en 17 mil alumnos; 5 mil en profesional técnica y 12 mil en bachillerato.

Quinto: se recrudece la asfixia financiera a las universidades públicas.

Este nivel educativo es el único donde hay más estudiantes, pero acuden a universidades con menos recursos.

La matrícula entre 2018 y 2026 aumentó en un millón 55 alumnos, 22 por ciento más.

Pero, ojo, de ellos, 797 mil, tres de cada cuatro, lo hicieron en educación no escolarizada, o sea que no asisten a las aulas.

La expansión educativa se hace en modalidades a distancia, que son las que implican mayores problemas de calidad y más dificultan el aprendizaje.

Mientras tanto, se recorta el presupuesto federal a la educación superior pública. Sólo entre 2025 y 2026 ese monto se redujo en términos reales en 6 por ciento.

Y si se compara respecto a 2018, el castigo financiero a las universidades públicas a lo largo de estos dos gobiernos es ya de 31 por ciento.

Como se extiende la matrícula universitaria y se reduce el financiamiento, el gasto por alumno en educación superior ha sufrido un retroceso de 40 por ciento frente a 2018.

Las universidades están recibiendo más alumnos y, a cambio, el gobierno las sanciona presupuestalmente.

Las cifras oficiales muestran que, con sus decisiones en materia educativa, el actual gobierno y el anterior vienen escribiendo el prólogo de un oscuro futuro para México.