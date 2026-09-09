Señales encontradas

México es una zona de interés para varias potencias. Es clave para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pero también de Rusia y China. Los tres países se encuentran en una cruzada para controlar y expandir sus áreas de influencia global.

Lo vemos con Rusia en Ucrania y el resto de Europa. China hace lo suyo en Taiwán y África. Y para Donald Trump y Marco Rubio, América Latina y Oriente Medio se han convertido en una obsesión.

México es prioridad para estos países, y los tres han desarrollado agresivas estrategias para obtener dividendos político-económicos, o bien, ideológicos. Pero el juego de ajedrez es complejo, porque si Rusia y China ganan, debilitarían sobremanera a Estados Unidos; pero si Estados Unidos es quien conquista los diversos escenarios con México, se fortalece y vulnera a las otras dos potencias.

Mientras tanto, México debate sobre defender su soberanía, pero al mismo tiempo, se enreda existencialmente al querer estar con los tres, cruzando líneas de interés que, en lugar de beneficiarse, crean choques internos y externos, ocasionando caos y desgaste.

La Embajada de China en México escribió el lunes en su cuenta de X: “Las relaciones entre China y México no están dirigidas contra terceros, ni deben verse afectadas por ellos”, en referencia clara a la “interferencia extranjera”.

No obstante, la disputa mayor por México se encuentra entre Rusia y Estados Unidos, bajo un paradigma: ante la presión política-económica que impone la Casa Blanca, hay una campaña ideológica impulsada desde Moscú, la cual es apoyada por el ala radical del movimiento de la 4T.

Pero para Washington, también la ideología es un asunto de prioridad nacional por eso han catalogado como amenaza a la “izquierda extrema”, donde se encuentran gobiernos como los de Cuba y Nicaragua. Estos países tienen fuertes lazos con Rusia, y también son aliados indiscutibles de México.

Por ello ha generado sorpresa la nueva campaña en México de la cadena de información y propaganda rusa RT, que, bajo un costoso plan publicitario en espectaculares, camiones y taxis de la Ciudad de México, inquietó al gobierno estadounidense. Nunca se había visto una campaña de esa magnitud, proveniente de un medio que es financiado por un gobierno extranjero. Dentro de las administraciones de la 4T, al menos en dos ocasiones se han llevado a cabo estas campañas publicitarias con la marca “RT”.

El domingo pasado, “RT en Español” publicó en su cuenta de X: “si últimamente has visto taxis y autobuses con un toque demasiado familiar, no es casualidad. RT en Español salió de la pantalla y tomó las calles de la capital mexicana”.

En su página web se presentan como “…el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con alcance mundial…”, y agregan: “nuestros contenidos han sido reconocidos por varios certámenes internacionales, entre ellos los premios organizados por el Club de Periodistas de México”. Este club privado, cada año premia a los propagandistas de la 4T, encargados de alabar al gobierno y desprestigiar a los medios y periodistas críticos.

Por ello vale la pena recordar la nota publicada por The New York Times el 8 de diciembre, titulada “Estados Unidos le dio a México una lista de espías rusos. México me dejó quedarme”. Su autora, María Abi-Habib, narra que decenas de espías enviados por el gobierno de Vladímir Putin operarían en México con el objetivo de atacar los intereses de países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y todos aquellos que se han sumado al esfuerzo internacional dirigido a castigar a Moscú por la invasión de Ucrania.

El texto de Abi-Habib apunta: “A pesar de ello, las autoridades mexicanas —durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ya en la administración de Claudia Sheinbaum— no los expulsaron del país”.

Por si fuera poco, el diario publicó el 24 de noviembre que Rusia había implementado una campaña de desinformación desde México para sembrar discordia entre los aliados de Estados Unidos en Latinoamérica. Comentaron que funcionarios estadounidenses identificaron a medios de comunicación propiedad del Kremlin, como Sputnik y RT, como la punta de lanza de esta operación.

Para cerrar el círculo de lo que se prevé como un complejo escenario para México, uno de los secretarios más prominentes del gabinete de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, ha desarrollado una clara y certera estrategia de acercamiento con Washington, pero sobre todo con las agencias de inteligencia y de seguridad. Apenas el domingo 6 de septiembre publicó en su cuenta de X: “…resaltamos también la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos”, después de un exitoso operativo. En respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, apuntó: “Este es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando nuestros países comparten información y coordinan esfuerzos.”

TROPICO DE CÁNCER

El gobierno de México nunca ha condenado la invasión rusa en Ucrania, que está por cumplir cinco años, y ha causado miles de muertes, entre ellos decenas de niñas y niños.