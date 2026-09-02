Traiciones venideras

Otra semana más de inercias que chocan contra la 4T. Día a día surgen nuevos hechos que impactan la credibilidad de un movimiento que envejece a pasos agigantados entre el agotamiento y la desfachatez. Todo un proceso en descomposición lenta que tiene enfrente unas elecciones que le harán ver su realidad entre divisiones y escándalos.

Después del sismo provocado por Rubén Rocha Moya, quien seguirá protegido por el aparato de Estado, por conveniencia, hasta que Washington lo determine, surgen nuevos indicios de que el movimiento político creado por López Obrador se acostumbró a vivir bajo la doble moral y las preguntas se siguen elevando hacia los cielos como humareda de incendio entre las múltiples contradicciones; por ejemplo, ¿por qué obligaron a Rocha Moya a pedir licencia mientras que el senador Enrique Inzunza sigue tan campante en el Senado jugando a ser independiente?

Mientras ese corrido sinaloense ensordece a la 4T, el péndulo sigue en movimiento. Esta semana tocó descubrir los vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que evidencian conflictos de interés y una vida a todo lujo; suntuosas cenas de los hijos del expresidente López Obrador con empresarios y aliados que dejan entrever su urgencia por encontrar nuevos caminos hacia sus intereses ocultos; mensajes despectivos y clasistas de quien fuera una de las voceras del sexenio anterior, Liz Vilchis, quien se autopromociona como “comunicadora con propósito”, pero que sus mensajes no sólo evidencian su baja capacidad intelectual y emocional, sino que navega en contra de su movimiento; también se supo que en las audiencias contra Fernando Farías sobre el delito de huachicol fiscal, salieron como señalados Adán Augusto y Andy López Beltrán. Y que un juez federal citó al exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, pero nadie sabe dónde vive… todo en una semana, ¡vaya novelón!

La austeridad republicana y el apego a los principios y valores quedaron únicamente en el discurso, porque desde el inicio se vio que nada de lo que promulgaban los protagonistas del movimiento era cierto.

Ahora sigue la traición. Será uno de los pecados que se avecinan dentro de los integrantes de la 4T. Ejemplo más oportuno en estos días fue el desafío que el senador Inzunza les plantó con su regreso al Senado. Confrontó al poder presidencial anteponiendo su salvaguarda al abrazarse del fuero a pesar de que es un negativo para el movimiento. De reojo seguimos viendo a Rocha Moya como el mayor de los forajidos. Pero no solo eso, la designación de Higinio Martínez como presidente del Senado dejó insatisfecho a varios conspicuos cuatroteístas, como al siempre protagonista Fernández Noroña, quien después de sus viajes a todo lujo, acusó a Higinio de que actuara en “connivencia con la oposición”.

Por eso, es momento de poner el ojo fino en dos figuras que juegan un papel central y que serán definitorias para el futuro de la 4T, pero sobre todo para mantener el poder dentro de 4 años, cuando se disputen las elecciones presidenciales. Uno es Omar García Harfuch y el otro es Marcelo Ebrard, ambos con fuertes posibilidades de ganar; no obstante, el grupo de los radicales, con poder relativo, no quiere que ninguno de los dos sea el candidato del movimiento, por lo que ya empezaron a orquestar campañas negras en su contra.

En retrospectiva, ese escenario está impactando ya en las diversas corrientes al interior del movimiento rumbo al reacomodo del poder el próximo año, cuando se renueven 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades. Entre ellos, 17 gobernadores, mil 98 diputaciones (entre ellas las federales), 18 mil 57 cargos en ayuntamientos, 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

El gran aparato político que ha creado la 4T, dentro del cual hay al menos tres partidos: Morena, PVEM y PT no alcanzan para esos casi 20 mil cargos de elección popular; por ello se pronostica una combatiente disputa por los diversos puestos. La pregunta es: ¿qué harán quienes se queden fuera? Todo apunta a una revuelta que profundice el sismo a partir de la traición. Les espera una tormenta.

TRÓPICO DE CÁNCER

La presidenta inició su mensaje dentro de su Segundo Informe de Gobierno hablando de la austeridad dentro del movimiento: no han comprado vehículos de lujo, los salarios de los funcionarios son más bajos que los de ella; también subrayó su “economía moral”. No obstante, frente a sí se encontraban gobernadoras, gobernadores y legisladores, que viajan en aviones privados y a todo lujo por todo el mundo, realizan compras en boutiques donde solo van los millonarios, pagan cuentas fastuosas en restaurantes de autor y, lo peor de todo, es que varios de ellos han sido señalados por tener pactos abiertos con el crimen organizado. Ahí estaba todo el ecosistema de la 4T, escuchando un mensaje que no le corresponde.