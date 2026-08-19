Abogado de los Farías Laguna niega conversaciones con ‘Andy’ López y Adán Augusto por huachicol fiscal

‘No tuvieron conversaciones’: abogado niega contacto de 'Los Primos' con ‘Andy’ y Adán Augusto. (Crédito: Cuartoscuro)

El abogado del vicealmirante Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’, Epigmenio Mendieta, rechazó que su cliente hubiera sostenido comunicación con Andrés Manuel López Beltrán o Adán Augusto López como prueba de su inocencia frente a los señalamientos de liderar una red de huachicol fiscal.

El abogado Mendieta dijo que en los celulares asegurados a Manuel Roberto ‘N’ no se encontró comunicación con algunos morenistas, mandos de la aduana o empresarios que pudieran estar involucrados en el esquema de contrabando de combustible.

“La Fiscalía General de la República aseguró sus teléfonos celulares y bajó toda la información que está en ellos. Te puedo confirmar en este momento (...) no existe ninguna comunicación que pudiera vincular a Manuel con las aduanas, empresarios, Andy, Adán Augusto. No existen comunicaciones”, aseveró en entrevista con Azucena Uresti.

Sin embargo, comentó que tendrá que preguntarle directamente a su cliente para conocer si hubo algún vínculo con ‘Andy’ López Beltrán o Adán Augusto López, quienes presuntamente fueron mencionados por testigos protegidos involucrados en el huachicol fiscal.

“Sería una pregunta que tendría que formular en las próximas conversaciones que tenga con ellos, pero si tú me preguntas si ellos tuvieron conversaciones directas con él: no”, compartió.

Manuel Roberto acusa que en Morena están los responsables del huachicol fiscal

El vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, señalado junto con su hermano Fernando ‘N’ de liderar una red de huachicol fiscal, acusó que en Morena estarían los verdaderos responsables de este entramado criminal que costó millones de pesos al erario público.

En una carta difundida en junio de 2026, acusó que “se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables”.

Manuel Roberto ‘N’ reprochó en aquel momento que se le había negado el acceso completo a la carpeta de investigación para defenderse e insinuó que las autoridades intentaban ocultar algo sobre el caso de corrupción más importante que inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo puede hablarse de justicia cuando se le niega a una persona las herramientas para defenderse?”, escribió el exfuncionario.

Además, familiares de Manuel Roberto ‘N’ aseguraron que su caso coincide con el del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, quien fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en otra red de huachicol fiscal.

Aseguraron que, junto con Fernando ‘N’, denunciaron ante la máxima autoridad de la Secretaría de Marina lo que ocurría.