Sheinbaum ‘saca’ a ‘Andy’ López Beltrán del caso huachicol fiscal: ‘No estuvo en el radar’

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a 'Andy' López Beltrán y rechazó que estuviera bajo sospecha de las autoridades por huachicol fiscal. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Andrés Manuel López Beltrán estuviera ‘en el radar’ de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el huachicol fiscal, pese a versiones periodísticas que citan a presuntos testigos protegidos.

“No estuvo (Andrés Manuel López Beltrán bajo sospecha de las autoridades)”, respondió en la mañanera de este martes 18 de agosto ante la pregunta expresa sobre las revelaciones.

La mandataria rechazó que la revocación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán estuviera vinculada con pruebas sobre alguna conducta delictiva. Insistió en que se trata de un asunto político.

Señaló a “otros presuntos delincuentes” que no tienen algún problema con su permiso para entrar a Estados Unidos, en referencia a otras figuras políticas, principalmente de oposición, que enfrentan señalamientos en México.

“Desde nuestro punto de vista, esto es un asunto político, no tiene que ver con otros temas, porque hay otros presuntos delincuentes donde no hay problema u otras personas políticamente expuestas, donde al revés, les abren las puertas”, agregó.

Sheinbaum niega que la FGR investigue a ‘Andy’ López Beltrán por coincidencias

La funcionaria descartó que la Fiscalía General de la República vaya a iniciar una investigación contra ‘Andy’ López Beltrán luego de que las autoridades estadounidenses le retiraran su visa y se retomaran los testimonios de testigos protegidos que mencionan al hijo del expresidente López Obrador.

Aseguró que la revocación del permiso para entrar a Estados Unidos no es motivo suficiente e insistió en que la FGR no cuenta con información ni pruebas suficientes para tomar acciones legales.

“La Fiscalía determinaría si tiene que investigar a una persona u otra, pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? Entonces ahora sí, si ellos quitan una visa, representa una investigación de la Fiscalía”, dijo.

Rechaza que el gobierno deba intervenir en revocación de visas

En tanto, la presidenta Sheinbaum rechazó que el gobierno federal haya o vaya a solicitar información a las autoridades estadounidenses para conocer la razón detrás de la revocación de la visa de personas políticamente expuestas.

Alegó que la cancelación de dicha autorización es un “asunto personal”, pero defendió que se trata de injerencia política por los perfiles a quienes se les retiró y de los que se tiene conocimiento.

“Son personas políticamente expuestas, así les llaman ellos. Les revocan la visa y hacen un escándalo por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa?”, aseveró.