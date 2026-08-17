Sheinbaum explica que arancel de México a fertilizantes de China no es en represalia

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum apuntó que la aplicación de aranceles a fertilizantes provenientes de China no son por un tema político o una represalia.

“No, tiene que ver con otro tema. Está la Secretaría de Economía en comunicación tanto con sus homólogos en China, a través de la Embajada de China en México, como en contacto con los productores”, apuntó en su conferencia matutina de este lunes.

La semana pasada, el gobierno mexicano impuso un arancel a los fertilizantes provenientes de China, solo unos días después de que la nación asiática aplicara aranceles antidumping a las nueces pecanas mexicanas.

El 14 de agosto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de investigación antidumpling sobre importaciones de sulfato de amonio de la república china.

“Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se impone una cuota compensatoria definitiva de 0.1488 dólares por kilogramo a las importaciones de sulfato de amonio originarias de China, independientemente del país de procedencia, que ingresan por la fracción arancelaria 3102.21.01 de la TIGIE, o por cualquier otra”, indica la resolución en el DOF.

Previamente, el 10 de agosto, China anunció la imposición de aranceles antidumping provisionales a las importaciones de nuez pecana procedentes de México, con una tarifa de 51.6 por ciento, y a Estados Unidos, con una tarifa de 54.3 por ciento.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino explicó en el momento que se inició una investigación sobre el tema en septiembre de 2025. Luego de ello, se determinó que la nuez pecana de ambos países se estaba vendiendo en China a precios artificialmente bajos, lo que estaba causando daños a la industria nacional.

México aplicó aranceles a China y otros países

En diciembre de 2025, legisladores aprobaron la aplicación de aranceles a China y la India propuestos por Claudia Sheinbaum bajo la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Así, México aplica ahora cuotas arancelaras del 10 al 50 por ciento a productos que provienen de países con los que no tiene un tratado comercial vigente.

En varias ocasiones, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha defendido el derecho de México a gravar importaciones chinas, esto con el fin de corregir condiciones de competencia que ponen en desventaja a la industria nacional.

Además, Ebrard destacó que la aplicación de aranceles a China no ocurre por una postura política contra la nación asiática y la decisión está basada en condiciones de competencia.