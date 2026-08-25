Mexicana de Aviación pierde 513 millones de pesos en el primer semestre del año

Las empresas del Estado no van bien como lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum hace una semana. Muestra de ello es la aerolínea del Estado mexicano, que opera con la marca comercial Mexicana de Aviación que, de acuerdo con información financiera consultada por este diario, acumula una pérdida operativa de 513 millones de pesos en el primer semestre.

Según el estado de resultados, la aerolínea perdió 2.8 millones de pesos durante la primera mitad del año, esto sin contar los millonarios subsidios que recibe para compensar su déficit de ingresos, además de las transferencias para la compra de aeronaves.

Los reportes de resultados revelan que Mexicana ingresó, en el primer semestre del año, 270 millones de pesos, pero necesitó para su funcionamiento operativo, en el pago de salarios y otros rubros más de 783 millones de pesos.

Por cada pasajero la aerolínea controlada por el ejército ingresó mil 98 pesos, pero el costo para movilizar a cada uno de esos viajeros fue de 3 mil 188 pesos.

El mayor costo de combustible para las aerolíneas en el mundo también presionó los márgenes de la aerolínea que, pese a tener un aumento paulatino en su flota, su promedio de ocupación aún sigue debajo del punto de equilibrio necesario para no perder recursos.

La recepción de aeronaves Embraer 190 le ha permitido a la aerolínea del Estado aumentar su oferta de asientos, pero su promedio de ocupación está por debajo del registrado para las aerolíneas nacionales.

Como informó El Financiero, la aerolínea Mexicana se está beneficiando de un doble esquema de transferencia de recursos y subsidios desde el erario: el primero, a través del ejercicio presupuestal, desde donde le han inyectado mil 242 millones de pesos en el primer semestre; la segunda de las líneas de envío de recursos es una Fideicomiso, el cual nutre a la empresa de la cartera necesaria para el crédito para la adquisición de aeronaves.

En ese segundo rubro, el gobierno federal le ha transmitido otros 2 mil 596 millones de pesos.

En suma, en el primer semestre del año, la aerolínea ha recibido más de 3 mil 800 millones de pesos.

(El Financiero)

Mexicana, sin planeación

Para conocer el plan de negocios de la empresa estatal, El Financiero solicitó a la aerolínea del Estado mexicano, a través de una solicitud de transparencia, presentara una actualización de este documento, el cual mostraría los alcances de la empresa, sus metas de transportación, así como el horizonte para alcanzar el punto de equilibrio.

Al respecto, la empresa no presentó ningún documento, y argumentó que “esta Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en cada una de las direcciones que conforman esta entidad paraestatal, sin encontrar expresión documental referente a lo solicitado”.

El único plan empresarial público, que también fue obtenido por este diario, data de la conformación de la aerolínea, cuando todavía se pronosticaba operar con equipos Boeing .

En el documento que presentó Mexicana para empezar a volar, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimaba que la aerolínea sería subsidiada hasta el 2029 .

Después de ese plan financiero, la empresa ha reiterado no tener el documento que explique sus proyecciones.

El monto necesario para la compra de aeronaves pasó de 5 mil a más de 20 mil millones.

Este diario también cuestionó a la aerolínea del Estado mexicano, a través de otra solicitud de información, sobre los fundamentales para la proyección del punto de equilibrio.

La paraestatal respondió refiriendo un enlace a una declaración del director general de Mexicana, Leobardo Ávila, en donde asegura, sin presentar ninguna prueba, que el punto de equilibrio se alcanzará para 2030.

Los juicios mercantiles que enfrenta Mexicana

Mexicana enfrenta una serie de juicios mercantiles, laborales, así como internacionales.

El más cuantioso es el que enfrenta en una corte en Nueva York, en donde la empresa fue demandada por incumplimiento de contrato por la firma SAT Aero que pretende que la empresa aérea le pague al menos 15 mil millones de pesos.

La empresa afincada en Texas acusa a la aerolínea estatal de incumplir una serie de convenios relacionados con el arrendamiento de aeronaves que nunca fueron entregadas a Mexicana .

La aerolínea argumenta que la empresa fue quien incumplió con el contrato al no cumplir con las entregas pactadas, para las cuales se había convenido ya un anticipo.

Por ahora, el juicio se encuentra en el desahogo de pruebas y acusaciones en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.