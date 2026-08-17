‘Quiero que resuelvas’: Mujer que habló con Sheinbaum en Tamaulipas ya es atendida, informa la presidenta

Una mujer increpó a la presidenta Sheinbaum durante su gira de este fin de semana en Tamaulipas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mujer quien la increpó durante su gira en Tamaulipas el fin de semana, ya fue atendida por la Fiscalía General del Estado.

“Es un tema municipal. La señora está enojada porque tiene un problema con unos vecinos, que ella dice que son delincuentes, que construyeron una barda y le está afectando su propiedad”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 17 de agosto.

Sheinbaum dijo que pidió al gobernador, Américo Villarreal, y a las autoridades estatales intervenir en el caso, por lo que el domingo elementos de la Fiscalía ya fueron a la propiedad de la mujer.

“Se acercó y estaba golpeando la camioneta. Estaba muy enojada con todos, no nada más con la presidenta”, agregó.

Así fue el momento en que una mujer increpó a Sheinbaum en Tamaulipas

Una mujer increpó a la presidenta Sheinbaum en Tampico, mientras viajaba en su vehículo, por lo que denunció un presunto caso de despojo y exigió la intervención del Gobierno federal.

En videos difundidos en redes sociales se observa a la mujer acercarse a la comitiva presidencial mientras reclama que su situación no ha sido atendida por las autoridades.

“Yo no te doy la mano, lo que quiero es que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. Tú le debes al pueblo”, fue la forma en que la mujer increpó a la presidenta.

La ciudadana pidió ser escuchada directamente por la mandataria, en un momento que generó tensión entre el personal de seguridad y los asistentes.

“Lo que quiere es apoyo, pero yo pacientemente le dije que le tomaba su nombre”, reveló Sheinbaum.

Al inicio, la mujer se negó a darle datos personales a la mandataria, por lo que solo accedió a decir la dirección de la vivienda afectada.

¿Qué sabemos de la gira de Sheinbaum en Tamaulipas?

Del viernes 14 al domingo 16 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de tres días por Tamaulipas, donde realizó las siguientes acciones:

Reynosa y Matamoros: Entregó viviendas a más de 300 familias.

Ciudad Victoria : Supervisó la construcción del segundo acueducto Victoria II y entregó apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro.

: Supervisó la construcción del segundo acueducto Victoria II y entregó apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Tampico: Inauguró la primera etapa del Hospital General del ISSSTE que beneficiará a más de medio millón de habitantes.

Ciudad Madero: Inauguró el Hospital General del IMSS Bienestar que beneficiará a 538 mil personas.

Desde Ciudad Madero, la mandataria defendió la soberanía nacional y advirtió que, junto con los derechos del pueblo, la defenderá hasta el último día.

*Con información de Quadratín