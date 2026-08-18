¿Por qué la priista Paola Gárate se registró para ser candidata a gobernadora en plataforma del PAN?

“Sigo siendo priista, hay una invitación por parte del Partido Acción Nacional para inscribirnos a la plataforma no solo para panistas, también para quienes no tengan una militancia", aseguró Gárate. (Cuartoscuro).

Rumbo a las elecciones 2027, Paola Gárate, diputada del PRI en Sinaloa, se registró en una plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) para ser candidata a la gubernatura de su estado.

La legisladora ha denunciado en varias ocasiones amenazas del crimen organizado e incluso recientemente le dejaron una corona fúnebre en su domicilio. Esta se ofrenda cuando alguien fallece.

Al ser cuestionada sobre por qué se registró con el PAN y no con el PRI, Garate argumenta que lo que se busca es construir la unidad contra el crimen organizado.

Explicó que el PAN lanzó una plataforma para los ciudadanos en general, tengan militancia partidista o no.

“Sigo siendo priista, hay una invitación por parte del Partido Acción Nacional para inscribirnos a la plataforma no solo para panistas, también para quienes no tengan una militancia, para ciudadanos y ciudadanas”, detalló en la entrevista radiofónica.

Agregó que decidió inscribirse con el PAN porque todos los días escucha comentarios de las personas sobre la unidad.

“Hay un respaldo ciudadano para poner por delante la unidad, invitar a todos los partidos y ciudadanos que tienen esa aspiración”, aseguró.

Agregó que la ciudadanía es la que tiene que decir en quién confía más y que se debe poner al centro a Sinaloa porque están en juego la vida y la libertad.

Garate agregó que está a favor de cerrar filas para la polarización y reconstruir Sinaloa. “Me hacen la invitación y es en congruencia con mis postura aliancista, que no choca con la del PRI porque han insistido con un alianza”, aseguró.

También fue cuestionada sobre si la dirigencia nacional del PRI le llamó la atención o qué le dijo al respecto. La diputada aseguró que recientemente habló con Alejandro ‘Alito’ Moreno sobre la necesidad de empujar alianzas y unidad partidista.

“No precisamente llamada de atención, estoy en comunicación constante con el delegado nacional del PRI en Sinaloa y trabajamos en una determinación a encontrar los espacios de incidencia para impulsar las candidaturas comunes”, concluyó.