⁠Christian Castro, agente del ICE que falseó agresión en Mineápolis, es liberado en Texas

Se acusa a Castro de haber disparado un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna. (AP).

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acusado de dispararle a un hombre y mentir al respecto durante la ofensiva migratoria en Minneapolis fue liberado de una cárcel de Texas el jueves, después de que un juez se negó a ordenar su regreso a Minnesota.

Christian Castro fue liberado al amanecer de un centro de detención en Brownsville. Hizo un gesto con la mano hacia unos pocos camarógrafos y un reportero que lo rodeaban y rápidamente se subió a un SUV que se alejó.

Un día antes, el juez federal de distrito Fernando Rodriguez Jr. escribió en una orden que no podía impedir que un jefe de policía del condado liberara a Castro ni ordenar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firmara su orden de extradición.

¿De qué se le acusa al agente del ICE, Christian Castro?

Castro enfrenta cargos en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en el tiroteo del 14 de enero en el que resultó herido Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años.

Se acusa a Castro de haber disparado un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna.

Los fiscales sostienen que Castro también acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para nieve.

Después de que un juez de Minnesota emitió en mayo una orden de arresto a nivel nacional contra Castro, las autoridades —incluida la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota— lo detuvieron en el condado de Cameron el 29 de mayo.

Las autoridades de Minnesota han solicitado su extradición desde su arresto, pero permaneció bajo custodia en Brownsville, una ciudad fronteriza con México.

Según la ley de Texas y en ausencia de extradición, Castro debía ser liberado tras 90 días de detención, lo que ocurrió el jueves.

Funcionarios de Minnesota creen que Castro podría huir a México. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la semana pasada una solicitud de orden de restricción temporal para bloquear la liberación de Castro u ordenar su regreso a Minnesota.

Abbott espera una investigación interna del estado sobre Castro

Abogados de Texas argumentaron el martes que el juez no podía pronunciarse sobre una decisión que aún está pendiente.

Abbott no ha rechazado la extradición. En cambio, está esperando el resultado de una investigación interna del estado que evalúa si Castro era legalmente un “fugitivo” conforme a la Cláusula de Extradición, dijeron los abogados.

El juez escribió en la orden del miércoles que el tribunal todavía no podía intervenir. “El Tribunal concluye que carece de jurisdicción sobre la materia porque el caso no está listo para ser resuelto”, decía la orden.

“Minnesota no puede basar sus causas de acción en la alegación de que el gobernador Abbott podría violar esas facultades en el futuro; debe demostrar que ya se ha producido una violación”.

El juez señaló en su orden que las leyes de extradición no establecen cuánto tiempo puede tardar el gobernador de Texas en tomar esa decisión.

Abbott dijo la semana pasada que no respondería a la solicitud de extradición, citando la investigación en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, que el presidente Donald Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria allí.

Abbott dirige un comentario de “malos abogados” al fiscal general de Minnesota

Tras la decisión del juez, Ellison publicó en internet que el gobernador de Texas tenía la obligación de extraditar a Castro. Y al negarse a extraditarlo, “Greg Abbott está convirtiendo a Texas en un estado santuario para criminales violentos”.

Abbott respondió a Ellison.

“Ustedes son unos abogados tan malos. Se presentaron sin preparación, desinformados y sin capacidad de persuasión”, escribió Abbott en internet. “No conocen la ley y se notó”.

El gobernador de Texas acusó a Minnesota de negarse a hacer cumplir las leyes migratorias y amenazó con enviar inmigrantes en el futuro a ese estado, como hizo con la ciudad de Nueva York, cuando miles fueron liberados en Texas bajo la administración del presidente Joe Biden.

El jueves se envió un mensaje a la oficina de Ellison solicitando una reacción.

Funcionarios de Minnesota afirman que Castro podría huir del país, citando llamadas que hizo desde la cárcel a una mujer en México, en las que hablaba “de casarse con ella y comprar una casa en México cuando sea liberado”, según la demanda.

El juez reconoció que Castro podría huir del país, pero añadió que “la amenaza de un daño por sí sola no crea un asunto listo para ser resuelto”.