Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y frío para el jueves 27 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 27 de agosto un día de cielo nublado en la Ciudad de México y el Estado de México. Las temperaturas variarán significativamente, con valores que van desde los 5.7°C hasta los 25.3°C en la región.

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y Edomex este jueves?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 10.0°C y una máxima de 23.7°C. Para Toluca, se espera un clima más fresco, con una mínima de 5.7°C y una máxima que no superará los 18.3°C.

Naucalpan tendrá temperaturas similares a la capital, con una mínima de 10.0°C y una máxima de 23.0°C. Por su parte, Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con una mínima de 10.0°C y una máxima de hasta 25.3°C.

¿Cómo estará el cielo en el Valle de México mañana?

El cielo estará nublado en toda la región del Valle de México durante la mayor parte del día. No se esperan lluvias fuertes, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, sin grandes cambios en el clima.

El viento será ligero, con velocidades de 5 km/h en Ciudad de México y Ecatepec, y de 6 km/h en Naucalpan. En Toluca, el viento será aún más suave, con solo 3 km/h. Estas condiciones son parte de un monzón mexicano que afecta el noroeste del país.

¿Cómo será el pronóstico extendido en CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 27 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Viernes 28 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 29 de agosto: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de estabilidad, con temperaturas similares y cielo mayormente nublado. El sábado se espera una ligera baja en la máxima, llegando a 23°C, y el viento bajará a 4 km/h.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en CDMX y Edomex?

Con temperaturas que varían, se recomienda a los habitantes del Valle de México mantenerse hidratados, especialmente en Ecatepec, donde el calor será más notorio. Aunque no haya sol intenso, usar protector solar es una buena práctica.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es prudente llevar una chamarra ligera, sobre todo en Toluca, por sus temperaturas más frescas. Considerar capas de ropa permite adaptarse a los cambios de clima durante el día.

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