¿Quién es Cynthia López Castro, la expriista que busca sacar a Alessandra Rojo de la Vega de la Cuauhtémoc?

Un nuevo “destape” ocurrió en la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a las elecciones de 2027. Entre los cuadros que han ganado presencia dentro de Morena se encuentra Cynthia López Castro, senadora por la Ciudad de México, quien dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 21 años de militancia y se sumó al partido guinda en 2024.

La legisladora es considerada uno de los perfiles que Morena podría valorar para intentar recuperar la demarcación, actualmente encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

“Ya basta de gobiernos frívolos como el que tenemos actualmente de personas que no son de ahí, que no viven ahí y que nada más han utilizado la Cuauhtémoc para promoción personal. COn el apoyo de los vecinos vamos a recupererar. Voy a esperar los tiempos de Morena”, afirmó desde el Senado ante medios de comunicación.

Un día antes, la morenista había publicado un video en sus redes sociales expresando su deseo de contender por la demarcación.

El respaldo hacia López Castro hizo visible en abril de 2026, durante la presentación de su informe legislativo, cuando distintos liderazgos de Morena destacaron su trabajo y plantearon la necesidad de recuperar la alcaldía en los comicios de 2027.

De priista a morenista

Cynthia López Castro nació el 18 de febrero de 1987 en la Ciudad de México. Su trayectoria política comenzó desde temprana edad en el PRI, partido en el que ocupó distintos cargos antes de convertirse en diputada local, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y diputada federal en dos ocasiones.

Su carrera también pasó por la administración pública federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre 2012 y 2014 fue directora de Vinculación de la Presidencia de la República. Posteriormente ocupó la Dirección General de Vinculación y Giras en la oficina del entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

En las elecciones de 2024 llegó al Senado de la República por la Ciudad de México como integrante de la coalición Fuerza y Corazón por México. Sin embargo, meses después rompió con el PRI.

En octubre de ese año anunció su salida del partido después de 21 años de militancia y atribuyó su decisión a diferencias políticas con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno.

Cynthia López Castro dejó el PRI tras diferencias políticas con Alejandro 'Alito' Moreno. (Cuartoscuro). (Cuartoscuro.)

Su salida ocurrió en medio de la controversia generada por su ausencia durante la votación de la llamada reforma de supremacía constitucional. Ante los señalamientos, López Castro rechazó haber negociado su voto con Morena y sostuvo que su ruptura con el PRI respondía a sus diferencias con la dirigencia.

El cambio de partido se concretó poco después. El 12 de noviembre de 2024, la dirigencia de Morena, encabezada entonces por Luisa María Alcalde, formalizó la incorporación de López Castro a la bancada morenista en el Senado. Desde entonces, la legisladora ha expresado su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué ha dicho Castro sobre sus aspiraciones en Cuauhtémoc?

El nombre de López Castro comenzó a aparecer entre los posibles perfiles para competir por la alcaldía debido al interés de Morena por recuperar una de las demarcaciones con mayor peso político en la capital.

Durante su informe legislativo de abril de 2026, la senadora lanzó críticas contra la administración de Alessandra Rojo de la Vega y sostuvo que la transformación debía llegar a la Cuauhtémoc mediante trabajo, resultados y cercanía con los habitantes.

Las diferencias entre ambas políticas también han tenido episodios públicos. En mayo, López Castro cuestionó a Rojo de la Vega luego de grabarla cuando llegaba a las oficinas de la alcaldía a bordo de una camioneta blindada y acompañada por elementos de seguridad.

La senadora cuestionó, entre otros aspectos, que la alcaldesa llegara después de las 11:00 horas. Rojo de la Vega respondió que se encontraba realizando actividades relacionadas con sus funciones de Gobierno y acusó a López Castro de seguirla.

En julio de 2026, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, mencionó a López Castro como uno de los perfiles con mayor fuerza dentro de Morena para competir por la demarcación en 2027.

Cuevas incluso consideró que la senadora podría representar una de las cartas más competitivas del partido guinda para disputar nuevamente la alcaldía a la oposición.