‘Chequen su salud’: Alessandra Rojo de la Vega se hace análisis y usa Chat GPT para ‘diagnosticarse’

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, contó en video que ingresó sus estudios médicos en ChatGPT.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió que recurrió a ChatGPT para obtener una primera interpretación de sus estudios médicos tras realizarse un chequeo general que incluyó decenas de análisis de sangre.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la funcionaria relató que, después de someterse a su revisión anual de salud, decidió cargar los resultados en la herramienta de inteligencia artificial para conocer una evaluación preliminar sobre su estado físico.

“Me saqué estudios de sangre, mi chequeo anual. Creo que pasó un poquito más tiempo. Treinta tubitos de sangre, así de pies a cabeza. Se los mandé al doctor porque una cosa no suple otra, pero decidí meterlos a ChatGPT para ver qué me decía”, explicó.

¿Qué detectó ChatGPT en los estudios de sangre de Rojo de la Vega?

Según narró Rojo de la Vega, la plataforma identificó patrones relacionados con el estrés crónico, la falta de sueño y el desgaste acumulado derivado de su ritmo de vida.

“Me empezó a analizar los estudios y estrés crónico, poco sueño, horarios irregulares, mucho trabajo, consumo frecuente de carbohidratos rápidos”, comentó la alcaldesa, quien reconoció que pasa gran parte de sus días realizando actividades en la calle y atendiendo asuntos de gobierno.

De acuerdo con la interpretación que recibió, sus análisis reflejan a una persona que, aunque mantiene parámetros generales de salud favorables, enfrenta un importante nivel de presión física y emocional.

“Veo una mujer físicamente mucho más sana de lo que probablemente se siente, pero sometida a un nivel de estrés biológico y emocional que ya está empezando a dejar huella en su sistema hormonal y metabólico”, leyó en el video.

‘Tu cuerpo está funcionando en modo supervivencia’

La alcaldesa también compartió algunos de los mensajes que más la sorprendieron de la evaluación realizada por la inteligencia artificial.

“Tu cuerpo parece estar funcionando en modo de supervivencia. Mucha responsabilidad, mucha exigencia, poco descanso real, mucho desgaste acumulado, mucha presión sostenida”, señaló.

Asimismo, explicó que la herramienta le advirtió sobre los efectos que puede generar una exposición constante al estrés y la imposibilidad de desconectarse de sus responsabilidades personales y profesionales.

“Llega un punto en donde el cuerpo empieza a cobrar factura. El cuerpo empieza a resolver problemas todos los días, de estar expuesta, de no poder apagar nunca el cerebro, de ser mamá, de dirigir un gobierno, de vivir con presión constante”, relató.

Alessandra Rojo de la Vega asegura que atenderá su salud

Pese a las observaciones sobre el desgaste físico y emocional, la alcaldesa destacó que tanto ChatGPT como su médico coincidieron en que no existen señales de una enfermedad grave.

“Tus estudios no parecen los de alguien que está enferma, gracias a Dios. Parecen los estudios de alguien que lleva mucho tiempo siendo más fuerte de lo que su cuerpo le está pidiendo ser”, expresó.

Rojo de la Vega atribuyó parte de ese desgaste a los retos que enfrenta al frente de la alcaldía y aseguró que buscará hacer ajustes para mejorar su bienestar.

“Lo mismo me está diciendo mi doctor y, bueno, pues a solucionarlo, a trabajar más en mí porque amo el servicio y eso no pretendo hacerlo a un lado”, concluyó.

La alcaldesa aprovechó el video para invitar a sus seguidores a realizarse revisiones médicas periódicas y prestar atención a las señales que el cuerpo envía cuando los niveles de estrés comienzan a afectar la salud.