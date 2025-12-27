Con lentes deportivos y de sol: Así es Nunzia EyeWear, marca de la hermana de Alessandra Rojo de la Vega

Nunzia EyeWear tiene gafas desde 399 pesos y aseguran que todas ellas están realizadas con materiales ligeros y resistentes. (Foto: Unplas/ Imagen generada con IA Gemini)

La familia de Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, está conformada por empresarios y deportistas, entre los cuales se encuentra su hermana Nunzia, quien tiene tres compañías dedicadas al bienestar y la belleza.

Una de las más conocidas es Nunzia EyeWear, una marca que se dedica a la venta de lentes tanto deportivos como de sol con diseños que van desde los clásicos como los aviador hasta los más modernos como eclipse.

“Nunzia EyeWear representa una nueva generación de diseño óptico, donde la moda y la funcionalidad se encuentran”, afirma el sitio web de la empresa de la hermana de Alessandra Rojo de la Vega, pero, ¿cómo son estos lentes?

¿Cuál es la historia detrás de Nunzia EyeWear?

Nunzia comentó que, a pesar de que su papá Martín Rojo de la Vega, es un empresario —quien ha mantenido un perfil discreto— y su familia suele ser vinculada con los lujos, su historia no siempre fue así.

“Mi papá tenía 20 años cuando yo nací, entonces estuvo rudo, no les dio tiempo de terminar la escuela. Gracias a Dios sí tuvimos muy buena educación, pero no había grandes vacaciones, no había lujos, muy normal. Vivimos muy justitos”, comentó para el pódcast ¿Cómo le hago?

En este también afirmó que dada esta situación, a ella le gustaba trabajar desde adolescente, debido a que le agradaba tener dinero para poder cubrir sus gastos y gustos que tuviera.

“Yo quiero mi lana, no quiero sufrir, quiero poderme pagar mis cosas y como mi papá no me podía dar ciertas cosas yo trabajaba”, agregó. Con este historial, cuando Nunzia fue mayor comenzó a emprender con más de una empresa.

La marca de lentes de la hermana de Alessandra Rojo de la Vega es la tercera empresa que abre. (Foto: Captura de pantalla)

“Mi familia es de deportistas y siempre hemos estado en búsqueda de tener lo mejor para el mejor rendimiento, entonces ahí nace la marca de suplementos. La otra Piú Essentials, que es la de jabones en barra y skincare (...) Tengo una de lentes que es Nunzia EyeWear”, compartió.

La hermana de la alcaldesa de Cuauhtémoc explicó que EyeWear nació como una idea espontánea: “lo vi como una oportunidad de negocio y dije: ‘voy a probar’, y jugando a probar resultó”, dijo.

Desde que Nunzia EyeWear tuvo éxito, la empresaria y también hermana del exfutbolista Gabriel Rojo de la Vega afirmó que perdió el miedo a intentar emprender con nuevos negocios.

¿Cuánto cuestan los lentes de Nunzia, hermana de Rojo de la Vega?

Nunzia EyeWear explica que los lentes están hechos con materiales ligeros y resistentes como policarbonato y acetato, pues aunque uno de los objetivos de la marca es brindar estilo a las personas, también es que se sientan cómodos usando las gafas.

Pero eso no es todo, ya que los lentes cuentan con protección UV400 para cuidar los ojos de los rayos ultravioleta, lo que en conjunto, de acuerdo con el sitio web, ofrece estilo, protección y accesibilidad.

Además de los lentes de Sol, en la tienda se tienen modelos deportivos ideales para hacer actividad física como correr o andar en bicicleta. (Foto: Captura de pantalla)

Los lentes se venden en distintos modelos entre los cuales se incluyen los tintados, oscuros, aviador, cuadrados y redondos para las gafas de sol, ya que también hay opciones deportivas.

Estos son más grandes y modernos, los cuales se pueden usar para correr, caminar o andar en bicicleta. Todos ellos, muy ligeros pensados para llevar durante la actividad física.

Los precios de los lentes de Nunzia EyeWear van de los 399 pesos a los 599 pesos, dependiendo el modelo, aunque a este precio deberás sumarle el costo de envío si decides pedirlos a domicilio. En estos casos los lentes tardan en llegar entre 1 y 2 días.

¿En dónde está la tienda de Nunzia EyeWear?

Además de la tienda en línea, Nunzia EyeWear cuenta con una sucursal física, la cual se ubica en la avenida Horacio número 203, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, dentro de Innovasport.