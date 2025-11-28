“Tengo miedo de que me maten por decidir servir a la gente”: Ale Rojo de la Vega

Los guindas están utilizando todo el aparato del Estado para perseguir a Ale Rojo de la Vega, a su mamá, a su familia, sus empresas y hasta negocios privados de terceros. ¿El delito? No someterse, no callarse, no obedecerles.

Güiskito

Esto ya NO es política, es obsesión y es peligrosísima. No es un ataque sólo vs. ella, lo es vs. TODOS.

Hoy es ella, mañana puede ser cualquiera.

LM: ¿Cuál es tu mayor miedo?

ARDV: Que me maten por haber decidido servir a la gente.

Seguramente a usted, al leerla, como a mí al escucharla, se le heló la piel. Tras un pesado silencio, le pregunté: ¿Vale la pena? Me contestó viéndome a los ojos: “Aun así, vale la pena.”

Durante su campaña (10 meses, la más larga), pues no sólo le quisieron robar su triunfo, sino que fue acusada de violencia política de género por el “monrealato”, sufrió un atentado y fue revictimizada por los cuatroteros y hoy debe trabajar con el mismo secretario de Seguridad, represor y cero eficiente, Pablo Vázquez. LM: ¿Cómo es trabajar con él?

ARDV: Intentamos coordinarnos, pero el de la seguridad es un tema que nos cuesta muchísimo trabajo. Como hay mando único, si el secretario o la jefa de Gobierno dicen: Necesito a la policía para cuidar la marcha, o lo que sea, la ciudadanía se queda completamente desprotegida.

LM: ¿Eres la alcaldía más feminista de todo el país?

ARDV: Así es. Primero, porque nosotras no dejamos solas a las mujeres. La mujer que llega a pedir ayuda en alguno de nuestros 400 Puntos Violeta o en nuestra línea de emergencia es acompañada de principio a fin. Con asesoría psicológica, legal y no las soltamos hasta el final de sus procesos. Creamos un programa social contra la violencia para que logren salir del círculo violento, porque muchas veces se quedan ahí porque no tienen a dónde ir, porque no tienen cómo sacar adelante a sus hijos.

LM: ¿No importa si viven en otra alcaldía?

ARDV: No importa. Hoy acompañamos a 700 mujeres y muchas son de otras alcaldías, de otros municipios, incluso de otros países. Si una nos pide ayuda no le vamos a soltar la mano, cueste lo que nos cueste. No hablo de dinero, sino de voluntad, porque estamos de lunes a domingo, 24-7, atendiendo a la gente, pero sobre todo a las mujeres.

LM: La primera presidenta a diario te menciona en sus mañaneras, ¿cómo vives con eso?

ARDV: La verdad, ya me acostumbré, no debería de acostumbrarme porque es violencia, y es la fuerza del Estado. Y no es sólo una mención, significa que toda la gente a la que le pagan, que todos sus “comunicadores” replican mensajes falsos, mentiras, difamaciones, incitando al odio. Lo peor de todo es que ni siquiera critican acciones de gobierno. Bueno, sí, sí criticaron el retiro de Che y Fidel, nada más (risas). Critican a quien alza la voz, al que hace distintas las cosas, al que sale a la calle. El otro día los comunicadores de la presidenta diciendo que si soy estúpida. Todas las denuncias que presentamos por violencia política de género en la fiscalía CDMX o FGR por las amenazas que también nos llegan todos los días, el secretario de Seguridad lo sabe, tiene los mensajes y no hace –no hacen nada–.

“Por cierto, levantamos 41 denuncias cuando llegamos ante el órgano de control interno, por el abandono, la corrupción e impunidad en la que tuvieron a la Cuauhtémoc por 12 años, por eso no la querían soltar, pero no han movido nada. Cuando tienes el color guinda reina la impunidad y te protegen”.

Leyeron bien, AMENAZAS, fuerte doble

LM: ¿Amenazas?

ARDV: No lo hice público para ver si los atrapaban, por cuidar un poco las formas, no porque no quiera señalar a los responsables. Durante tres meses los viernes o sábados nos baleaban un coche en la entrada de la alcaldía, el que estuviera ahí. Primero empezó siendo el coche de nuestro jefe Cuauhtémoc, una unidad de policía que tenía un policía dentro, una tentativa de homicidio, y de ahí todos los viernes recibiendo balazos. Pero ellos prefieren en lugar de ayudar, investigar, detener, hacer las carpetas, hablar de supuestos montajes, revictimizar a las mujeres.

Inhalen y exhalen

“Mienten, me desprestigian, prefieren hablar de mi vida personal, de mis videos que subo a redes sociales, que por cierto, yo no sé por qué los critican, todos intentan hacer videos, todos intentan pegar en redes sociales, tener likes, pero como no lo logran, prefieren señalar a la que sí logra, no sólo tener likes, sino llevar esos likes a la calle, es lo que más les duele. Porque hago una convocatoria y la gente va. En la Resistencia junté a 20 mil personas hartas de lo que está pasando en México, creían que iban a ir 600, en el reporte venía”.

LM: Tras escucharte y ver la persecución en tu contra, ¿no te arrepientes de haber alzado la mano?

ARDV: No, seguro es porque me gusta la mala vida -carcajadas-.

LM: ¿Cómo les dices a los jóvenes ‘éntrale a la política’?

ARDV: Porque justamente necesitamos más personas que participen, porque como hoy tienen tanto, abusan de su poder. La ciudadanía debe despertar y participar utilizando a los partidos políticos. No todos somos iguales. En todos lados hay buenos y malos. Hay quienes nos arriesgamos todos los días, para dar resultados, para ser transparentes, para combatir la corrupción. Vale la pena recuperar a nuestro país. 36 millones votaron por Sheinbaum, pero 40 millones de personas que no votaron, y sin ellos no vamos a poder avanzar. Los necesitamos.

LM: ¿Quieres ser jefa de Gobierno?

ARDV: Estoy ocupada en querer dar resultados como alcaldesa.

LM: Todos los políticos dicen lo mismo… (risas)

ARDV: Yo llegaré hasta donde la gente quiera. Porque ya demostré que, siendo activista o política, si se quiere se logran los cambios. Yo decía ‘qué asco la política, hay puro corrupto, son mentirosos, qué horror estar en ese ambiente’. Pero si no participamos, van a seguir éstos, que salieron peores. Ahí sí todos son doble moral.

“Mira a los jóvenes, están siendo valientes, están participando y alzando la voz. Ojalá que cada vez sean más, pues si fuéramos más, ellos serían menos y se achicarían.

“Se sienten tan impunes e inalcanzables que desde la presidenta hasta los voluntarios tienen esta prepotencia. Sólo sus jóvenes tienen legitimidad. Los políticos que piensan distinto son de la ultraderecha.

“Ya basta de ideologías, ya basta de izquierdas y derechas. Mi ideología es que a la gente le vaya bien, que tengan oportunidades, que los jóvenes puedan comprar una casa.

“El dinero se va a acabar, se está acabando, hay una crisis económica evidente.

“La presidenta, la primera mujer que llegó a presidir México, puede hacer historia. Que saque al crimen organizado, que deje de ser cómplice de los delincuentes que están en su gobierno. Ella dice que llegamos todas, ¿no? Que rompa el pacto”.

