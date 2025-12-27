¿Quiénes son los familiares de Alessandra Rojo de la Vega y a qué se dedican? Esto es lo que sabemos

¿Quiénes son los familiares de Alessandra Rojo de la Vega? Esto es lo que se sabe. (Foto: Especial)

A través de protestas afuera de Palacio Nacional y de enfrentamientos públicos con diputados y simpatizantes de Morena, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ha ganado presencia en la conversación pública en México; sin embargo, poco se sabe de sus familiares.

El más reciente reclamo de Alessandra Rojo de la Vega fue contra el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien presumió haber obtenido su tarjeta para la Pensión Bienestar.

“¿Oiga, Fernández Noroña, con este apoyo del bienestar, le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?“, señaló la alcaldesa en sus redes sociales.

¿Quién es la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega?

La actual alcaldesa Cuauhtémoc fue diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, además, es reconocida por ser activista por los derechos de las mujeres.

Tiene una licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (IBERO) y un diplomado en Estrategia Digital.

Su curul en el Congreso de la CDMX no fue su primer acercamiento con la política. Al salir de la universidad, Rojo de la Vega trabajo en Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, luego, fue parte del equipo de redes sociales de Enrique Peña Nieto cuando fue candidato del PRI a la Presidencia en 2021.

Se le reconoce también por la iniciativa como diputada local que prohibió los plásticos de un solo uso, como las bolsas y los artículos de unicel.

En agosto de 2023, la exdiputada encabezó una protesta afuera de Palacio Nacional, para confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador por los feminicidios en México.

Alessandra fue directora general de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, durante la administración de Mauricio Tabe, del PAN, y renunció al cargo en marzo de 2023.

En 2024, el Frente Amplio por México dio a conocer que Alessandra Rojo de la Vega sería su candidata para obtener la alcaldía de Cuauhtémoc, que en ese momento gobernaba Sandra Cuevas, también por el PAN.

Durante las campañas electorales de 2024, la alcaldesa emanada del Partido Acción Nacional (PAN) denunció un ataque armado en su contra cuando iba a bordo de una camioneta. Rojo de la Vega dijo que durante el atentado a tiros, su vehículo recibió varios impactos,

Ellos son los familiares de Alessandra Rojo de la Vega

Conforme crece la visibilidad de la alcaldesa, también aumenta el interés del público por conocer su entorno personal, en particular quiénes integran su familia y si existe una trayectoria política o pública detrás de su apellido.

Rojo de la Vega es hija del empresario Martín Rojo de la Vega y de la influencer Mónica Piccolo.

Martín Rojo de la Vega

Es un empresario mexicano y padre de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, conocido por su perfil discreto, aunque ha estado involucrado en empresas de sus hijos.

En 2018, el empresario fue el foco de atención debido a un enfrentamiento que tuvo con una familia en el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México. Según reportes, él y su hijo, Gabriel, agredieron el vehículo en el que viajaba una familia por un percance de tránsito.

Mónica Piccolo

La madre de Alessandra Rojo, Mónica Piccolo tiene un pódcast llamado ¿Cuánto más puedo ser?, en el que se abordan temas de salud mental.

En su perfil de Instagram señala que realiza la técnica access bar, que consiste en presionar 32 puntos en la cabeza para permitir que la energía fluya por todo el cuerpo. Además tiene una clínica/spa.

A través de sus redes sociales comparte videos sobre reflexión, meditación, cuidado de la piel, así como los productos de la clínica/spa junto a otra de sus hijas, Nunzia Rojo de la Vega.

Nunzia Rojo de la Vega

Es influencer fitness, que junto a su madre, promueve productos de belleza y cuidado de la piel.

La hermana de la alcaldesa de Cuauhtémoc es CEO y fundadora de al menos tres empresas:

PIÚ BELLA : Que según sus redes está “comprometida con el cuidado del medio ambiente y del cuidado personal”.

: Que según sus redes está “comprometida con el cuidado del medio ambiente y del cuidado personal”. NunziaEyeWear : Dedicada a la venta de lentes de sol “donde la moda y la funcionalidad se combinan en perfecta armonía”. Presume ser 100 por ciento mexicana y contar con protección UV400

: Dedicada a la venta de lentes de sol “donde la moda y la funcionalidad se combinan en perfecta armonía”. Presume ser 100 por ciento mexicana y contar con protección UV400 NA Nutrición Avanzada: Empresa que ofrece proteínas en polvo.

En sus redes se define como “creadora de bienestar, belleza y libertad financiera”. Tiene dos hijos y da clases en línea sobre bienestar financiero.

Gabriel Rojo de la Vega

Es exfutbolista e influencer. Empezó en las fuerzas básicas del América, también jugó para el Atlante UTN y San Luis en México.

Hizo carrera en equipos de Europa como el CD Denia y el Rayo Vallecano “B”, además de jugar en la liga escocesa con el Partick Thistle Football Club.

Se sabe que es dueño de marcas como R3raw Protein y los centros de entrenamiento de Fitness Colective y Templo, un gimnasio del que su padre también es dueño.

En sus redes sociales señala que es entrenador global de Nike.

Una de las ocasiones más recientes en que se vio junta a la familia de Alessandra Rojo de la Vega fue el pasado 15 de septiembre cuando acompañaron a la alcaldesa durante su primera ceremonia de Grito de Independencia en la alcaldía Cuauhtémoc.