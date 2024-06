Ale Rojo de la Vega, la mujer que le puso un hasta aquí a Monreal

“A quienes pensaron que podían doblarme no me conocen. Con los ideales no se negocia. Sus ofensas y sus ataques sólo nos unieron; vecinos, vecinas, comerciantes, restauranteros, empresarios, trabajadores de la alcaldía, etcétera, y nos hicieron más fuertes. A todos ellos, gracias por resistir la violencia y las amenazas del monrealato”. Ale Rojo de la Vega

Este fue un triunfo épico.

Primero, porque cuando comenzó la campaña muy pocos creían que podía ganar y, sin embargo, fue una gran remontada. Comenzó 14 puntos abajo y ganó por 4;18 puntos. Pero estos números, el porcentaje, no le hacen justicia.

Segundo, porque Ale acabó con la leyenda de la operación política, legislativa y territorial, Ricardo Monreal. ¡Ay nomás!

Acabó con el único político del país que, iniciando en un estado periférico, se instaló en la capital federal y acrecentó su liderazgo nacional como dirigente, operador y gran ganador, hasta este 2 de junio de 2024.

Tercero, porque ganó la alcaldía más compleja de la CDMX. Más allá de que es el corazón político y una alcaldía muy rica, es una demarcación más compleja que Iztapalapa, pues es la que más ambulantes tiene, así como sexoservidoras, migrantes legales en la Roma-Condesa, e ilegales, pues aquí también están los campamentos de la Comar. Además, enfrenta una terrible problemática de servicios, pues cuenta con una población flotante de cinco millones de personas, que superan 10 veces la población que ahí vive, 540 mil personas.

“Cuauhtémoc es la alcaldía más insegura por número de habitantes desde que gobernó Monreal, hace 10 años. Tenemos que hacer un cambio, y espero que me permitan trabajar, porque finalmente a los que vamos a perjudicar es a las vecinas y vecinos. Entonces me parece que en esta sintonía estará la jefa de Gobierno, en coordinarse para darle a la gente lo mejor”.

La amazona que será gobernante nunca bajó la guardia, a pesar de sufrir un atentado en su contra y haber sido revictimizada por el policía Pablo Vázquez y el encargado de despacho Lord Cúspide, Ulises Lara. Pero, como bien dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, y a Ale, por haber mostrado empatía y sororidad en una marcha de mujeres violentadas y haber abrazado a varias mujeres vestidas de negro, fue perseguida por Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum, y hasta espiada, como lo demostró la investigación publicada en el New York Times.

“Me han revictimizado, me atacaron con toda la fuerza del Estado, nunca han tenido, ya déjate tú el oficio político, la humanidad de buscarme y de decirme qué ha pasado. Es la fecha que no sé quién es el autor intelectual y lo que yo viví, se vive todos los días. Pocos días después de mi atentado mataron a cuatro personas en la misma calle y días después mataron a una mujer; de hecho, estoy en contacto con la familia y pues a ellos ni carpetas de investigación les han abierto”.

Hizo una campaña en tierra, caminó toda la alcaldía y lo mismo se sentó y escuchó a los líderes de los mercados que a los vecinos de la Buenos Aires, pasando por los comerciantes ambulantes y la población LGBTI+.

Uno de sus momentos épicos se dio en su debate al exhibir que Catalina, hija de Monreal y candidata de Morena, a sus 16 años contaba con siete gasolineras, y cuando el moderador del debate le dijo a Catalina si quería contestar o aclarar algo, sólo dijo ¡paso!

La lección que Ale dio en esta contienda fue muy simple, nunca subestimen a una mujer que defiende y persigue causas. En tanto que su lema de malandros se escribe con m de Monreal, con la cual prometió acabar con la corrupción y el derecho de piso y la extorsión, fue mítico.

Para tener la boca grande hay que tener la cola corta

“Exactamente como dices, soy una mujer que no le encontraron ni una transa, ni una propiedad ilícita, ni gasolineras, ni hoteles ilegales. No tengo cola que me pisen, literalmente. Entonces se metieron a mi vida personal. La última semana se metieron con mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá. Bajísimos… videos sumamente violentos y pautados desde Zacatecas, desde este estado que gobierna la familia Monreal. No por mucho tiempo, porque también perdieron allá. Ya nadie los quiere”.

Ale es la alcaldesa más votada en la historia de la Cuauhtémoc. ¡Ay nomás!

Protesta en septiembre de 1991 en una visita de Carlos Salinas de Gortari a la Universidad de Stanford. La mujer joven con la pancarta era Claudia Sheinbaum, y 33 años después de que demandara democracia será la presidenta de México, y las iniciativas presentadas por AMLO y avaladas por su partido Morena ponen ahora en riesgo los avances logrados en democracia en México que ella misma demandó. Ah, en aquellos años su exesposo, Carlos Imaz, estudiaba su doctorado en Stanford y ella el suyo en UC Berkeley.

El precedente de género es muy relevante

Qué tal que Luisa Alcalde, se aventó el lunes, en la mañanera, a decir que Morena y rémoras tenían la mayoría calificada en el Congreso, sin tener atribuciones. Pues ya ven que Morena quiere acabar con el INE y regresar las elecciones a Segob, como lo hacía el PRI de los 70 años. Que Guadalupe Taddei jamás le contestó a Pepe Cárdenas si le haría la amonestación pertinente.

Ahora bien, déjenme comentarles que el conteo de las boletas puede afectar los resultados en el Senado en Coahuila (diferencia de 1.4 por ciento), Chiapas (3.7 por ciento), Guanajuato (3.3 por ciento), Nuevo León (que puede pasar Morena del primero al tercer lugar, 1.3 por ciento y 1.6 por ciento). Una diferencia en estos estados, más un ajuste de 2 por ciento a nivel nacional, podría darle a la oposición seis senadores más.

Quien tiene la última palabra sobre cómo aplicar la sobrerrepresentación en coaliciones, de acuerdo con la Constitución, es el TEPJF, y ojo, pues -inhale y exhale- en temas de equidad de género es la misma situación en la Carta Magna (sólo habla de partidos) y el tribunal sí decidió que aplica a las coaliciones.

El precedente de género es muy relevante…

¡Nos salvarán las mujeres!