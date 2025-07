‘Está la Contraloría para actuar’: Brugada ‘amaga’ con medidas contra Rojo de la Vega por estatuas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, le ‘leyó la cartilla’ a Alessandra Rojo de la Vega por el retiro de las estatuas de Fidel Castor y ‘El Che’ Guvera’ del parque de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc.

La mandataria capitalina dejó claro que la Contraloría de la CDMX está lista para actuar en caso de que no se cumplan los protocolos para los monumentos.

“El organismo está haciendo un exhorto público a la alcaldía a que cumpla con la norma, vamos a esperar a que cumpla y sino, está la contraloría para poder actuar”, dijo Brugada durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles.

Como parte del llamado hecho por la jefa de Gobierno está que la alcaldía entregue a las autoridades capitalinas las estatuas de Fidel Castro y ‘El Che’ para que no se queden en una bodega y además sean reubicados a otro espacio.

¿Qué reglas incumplió Alessandra Rojo de la Vega al retirar las estatuas de ‘El Che’ y Fidel?

La jefa de Gobierno de la CDMX detalló que desde que se tuvo conocimiento del retiro de las estatuas, se advirtió con la falta de cumplimiento a las normativas debido a que es necesario solicitar un permiso a la comisión de monumentos.

“Ninguna de las alcaldías tiene facultad para vender o subastar algún bien de la ciudad y de los capitalinos. Tienen un poder muy limitado, hay que decirlo y es lo que debe quedar bien claro”, sentenció.

Clara Brugada agregó que se analiza el nuevo espacio que tendrían las esculturas para tomar una decisión cultural y dejó abierta la propuesta para que los ciudadanos también participen y opinen sobre cuál será el mejor lugar para las estatuas de Fidel Castro y ‘El Che’ Guevara.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum también remarcó que la alcaldesa de Cuauhtémoc debía solicitar permiso al comité de monumentos para retirar las estatuas y así empezar el proceso para la reubicación en caso de haber otorgado la licencia.

“El patrimonio no se subasta, es una ilegalidad. Si no quiere que queden (los monumentos) en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlos porque hay instituciones que decidirán dónde queda. Una autoridad no puede retirar un monumento solo porque no lo quiere”, añadió la mandataria.

¿Qué propone hacer la alcaldesa de Cuauhtémoc con las estatuas de Fidel Castro y ‘El Che’?

Las declaraciones de la jefa de Gobierno y la presidenta Sheinbaum se deben a la propuesta que lanzó Alessandra Rojo de la Vega de subastar las estatuas que retiró de un parque en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Hoy me desperté pensando en lo que podíamos hacer con las estatuas que están a buen resguardo de la alcaldía porque son bienes de la alcaldía Cuauhtémoc (…) Pensé que podíamos poner heroínas mexicanas y civiles, pero también subastar las estatuas del ‘Che’ Guevara y a Fidel Castro para con ese dinero arreglar el parque de la Tabacalera”, anunció en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La alcaldesa de Cuauhtémoc apuntó que no se trata de una decisión tomada, por lo que consultará la decisión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, Rojo de la Vega descartó que se trate de un rompimiento con la mandataria capitalina debido a que la decisión se tomó con base en denuncias ciudadanas y quejas de los vecinos.