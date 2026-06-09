Rojo de la Vega se ‘destapa’ para reelección en la Cuauhtémoc; ‘no viajo hacia el futuro’, dice sobre 2030

Alessandra Rojo de la Vega ha sido una de las alcaldesas de oposición más criticas contra Morena en la CDMX

Alessandra Rojo de la Vega se ‘destapó’ frente a las cámaras de El Financiero para la reelección como alcaldesa en Cuauhtémoc en las elecciones intermedias de 2027.

“Sí, por supuesto que sí (voy por la reelección)”, aseguró Rojo de la Vega de manera clara y sin ambigüedades, durante una entrevista con el periodista René Delgado para el programa Entre Dichos.

Rojo de la Vega, una de las alcaldesas de oposición en la capital del país, dijo que analizará si después da un paso adelante y se postula como candidata para la elección de la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030.

La alcaldesa de Cuauhtémoc pidió al Gobierno de Claudia Sheinbaum atender las prioridades en materia de seguridad, entre ellas romper “el pacto con el crimen” y garantizar elecciones limpias y seguras.

Rojo de la Vega aseguró que México vivió la elección más violenta de su historia en 2024, con más de 35 candidatos asesinados.

“Yo sufrí un atentado, ¿entonces qué estamos esperando para ponerle punto final al narcotráfico? Porque hay estados donde manda el crimen organizado”, destacó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que es desgastante la relación con los gobiernos de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes además de auditorías mantienen señalamientos constantes por pensar diferente.

Alessadra Rojo de la Vega cuestionó que en 30 años que ha gobernado el mismo grupo político en la capital no se hayan construido más líneas del Metro; no haya mejor movilidad; no haya un buen drenaje, y que la ciudad colapsa con lluvias.

“¿Por qué no han cambiado el drenaje? Porque no representa votos y no se ve", acusó, al destacar que en la alcaldía Cuauhtémoc presuntamente se están aplicando buenas prácticas de distintas ciudades.

–¿Cuando usted me dice eso puedo yo suponer que va a buscar la reelección?

–Sí, por supuesto que sí.

–¿Y después de eso vamos por la Jefatura de Gobierno?

–Bueno primero vamos por la reelección, no viajo tanto hacia el futuro, porque pues dejas de vivir el presente. Yo quiero dar excelentes resultados, estamos haciendo el mejor gobierno que ha tenido la historia de la alcaldía.