Alessandra Rojo de la Vega le cae a Rosetta y quita sus bancas de la calle: ‘Es un desastre’

Sabes que llegaste a Rosetta, en la colonia Roma de la Ciudad de México, no solo por el aroma a pan que se percibe desde la esquina de la calle, también por la no tan sabrosa fila para conseguir una mesa, la cual se extiende por la banqueta.

Así la encontró Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien acudió este fin de semana para supervisar el uso del espacio público frente a la panadería Rosetta.

Alessandra Rojo de la Vega quita bancas y mesas de Rosetta

Al igual que en su momento lo hizo su predecesora Sandra Cuevas, quien tenía una ‘cruzada’ contra los tradicionales rótulos de los puestos callejeros, Rojo de la Vega suele publicar videos de intervenciones públicas desde la primera línea a negocios y otros espacios de la alcaldía.

La Panadería Rosetta de Elena Reygadas es una de las más populares de CDMX. (Foto: Cuartoscuro.com). (Camila Ayala Benabib)

En un clip difundido en su cuenta de TikTok, la funcionaria documentó el retiro de bancas colocadas en la vía pública, en medio de una alta afluencia de clientes: “Estamos llegando a la Roma, es domingo, vamos al Rosetta que está aquí sobre Colima. Está hasta el gorro”, señaló al inicio del recorrido.

Durante la grabación, también explicó que las mesas colocadas en la calle tienen permiso, pero la intervención se realizó debido a la obstrucción del paso peatonal: “No pueden impedir el paso, es muchísima gente, ya no se puede ni pasar”.

La alcaldesa añadió que previamente ya se había solicitado al establecimiento ordenar el flujo de personas en la banqueta.

Rojo de la Vega pidió hablar con un encargado del lugar y afirmó: “Es un desastre, tienen que poner orden, ya se les había apercibido una vez. Me dicen que el personal es muy prepotente, que no dejan pasar y encima se enojan”.

Posteriormente, se observa cómo retiran una banca y un par de mesas adicionales que no tenían permiso.

La funcionaria justificó la acción al señalar que la acumulación de personas obligaba a peatones, incluyendo personas con carriolas o sillas de ruedas, a bajar a la calle: “Segundo apercibimiento, que pongan gente que ordene, que hagan una fila, que respeten el paso”.

¿Cómo es Rosetta, panadería visitada por famosos?

La panadería Rosetta forma parte del grupo de restaurantes de la chef mexicana Elena Reygadas, quien en 2023 fue nombrada la Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants. El concepto se ha consolidado como uno de los más reconocidos en la capital, con una oferta de más de 47 tipos de pan dulce y salado.

El establecimiento es conocido por productos como el rol de guayaba, así como conchas, croissants y chocolatines. Además, cuenta con espacios para consumir café y alimentos ligeros, lo que genera una alta demanda y, en muchos casos, filas de espera para acceder a una mesa.

La popularidad del lugar también ha atraído a figuras internacionales como los Jonas Brothers y Harry Styles, quienes han visitado la panadería durante estancias en la Ciudad de México. En otro caso, la cantante Katy Perry expresó su gusto por una concha de chocolate del lugar: “Lo amé”, declaró en una entrevista tras probar el producto.

Panadería Rosetta es popular por sus roles de guayaba. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

Sin embargo, Rosetta también ha estado en el centro de controversias. En 2022, la cuenta Terror Restaurantes MX difundió testimonios anónimos de exempleados y trabajadores que denunciaban presuntas prácticas discriminatorias y condiciones laborales cuestionables. Entre los señalamientos se incluyeron acusaciones de trato diferenciado hacia comensales según su apariencia o nacionalidad.

Ante estas denuncias, Elena Reygadas publicó un mensaje en redes sociales: “He leído con preocupación… cualquier tipo de mal comportamiento es intolerable y debe ser atendido con la mayor seriedad”. También informó sobre la implementación de protocolos contra acoso y discriminación, así como capacitaciones en trato igualitario.

¿Cuánto cuesta comer en panadería Rosetta?

La panadería Rosetta ofrece un menú amplio que abarca pan dulce, pan salado, bebidas, desayunos y postres, con precios que varían según el producto.

En panadería dulce, uno de los productos más representativos, el rol de guayaba tiene un precio de 75 pesos, mientras que las conchas (vainilla, chocolate, maíz azul u hoja santa) cuestan 60 pesos. Otras piezas como el croissant o chocolatín oscilan entre 55 y 70 pesos, y opciones más económicas como el puerquito de piloncillo se encuentran en 40 pesos.

En el extremo superior, los postres por rebanada alcanzan precios de hasta 160 pesos, como el crujiente de avellana, mientras que pasteles completos pueden ir de 400 a 1,370 pesos, dependiendo de la especialidad.

Para bebidas, un café americano tiene un costo aproximado de 50 pesos, mientras que opciones como capuchino o latte alcanzan los 70 pesos. Jugos y bebidas especiales se ubican entre 65 y 105 pesos.

Los Jonas Brothers estuvieron en Rosetta. (Foto: Instagram / @josealejandroantunes).

En cuanto a desayunos y platos fuertes, los precios van desde 95 pesos por preparaciones sencillas como huevos o yogurt, hasta 260 pesos en opciones más completas como croque madame o sándwiches elaborados.

En términos generales, el rango de precios en la panadería va desde aproximadamente 35 pesos en piezas básicas hasta más de 160 pesos en postres individuales, con un cheque promedio de alrededor de 200 pesos por persona, dependiendo del consumo.

En tanto, el restaurante Rosetta es el proyecto principal de Reygadas y cuenta con estrella Michelin.