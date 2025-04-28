¿Cuánto cuesta una concha de chocolate de Rosetta, como la que comió Katy Perry?

Katy Perry comió una concha de chocolate de Rosetta en su visita a México. (Foto: Especial El Financiero)

‘Are you ready for, ready for’... una concha de chocolate. La cantante Katy Perry dio conciertos en la CDMX donde probó uno de estos panes del restaurante Rosetta.

Katy Perry comió tacos la primera vez que vino a México en 2025 para promocionar su gira por nuestro país y ahora decidió disfrutar de una ‘conchita.

Ella no es la única famosa que tiene gusto por los productos de este establecimiento de comida, Harry Styles, exOne Direction, estuvo en Rosetta en 2022 cuando hizo gira por México.

Katy Perry viajó al espacio en una aeronave especial de Blue Origin previo a sus conciertos en la Arena CDMX los pasados viernes 25 y sábado 26 de abril.

Rosetta ofrece conchas de diferentes sabores como vainilla y chocolate. (Foto: Instagram @panaderiarosetta)

Pero la concha de chocolate del restaurante Rosetta se la regaló un periodista que la entrevisto para el medio Entertainment tonight.

“¿Cuál es el que trajiste para comer? ¿El más grande o el pequeño? Yo amo esas (conchas de chocolate) sostenme la bolsa, por favor (...) Esto es México, pero oye, ¿esto es de Rosetta? Lo amé“, declaró la cantante originario de California.

Además, ella estuvo en el segundo concierto de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, donde se tomó un latón de cerveza Modelo.

Esto cuesta una concha de chocolate de Rosetta como la que le regalaron a Katy Perry

¿Se te antojó? Puedes comprar una concha igualita a la que comió Katy Perry en la entrevista con el periodista de ET.

Si ese es tu deseo, la puedes encontrar en la panadería Rosetta, con una estrella de la guía Michelin.

Existen dos sucursales a las que acudir (depende de tu elección), la primera está en la calle Colima 179 y la segunda en la calle Puebla 242, ambas ubicadas en la colonia Roma Norte en la CDMX.

El menú del restaurante recomendado por la guía Michelin tiene la opción de adquirir una ‘conchita’ de 4 diferentes sabores: Chocolate, vainilla, pinole y hoja santa.

Cualquiera de las 4 especialidades tiene un costo de 45 pesos por pieza, de acuerdo a la carta del restaurante Rosetta.

Katy Perry recibió una concha de chocolate de Rosetta como regalo. (Foto: Captura ET)

¿Cuánto cuesta comer en la panadería Rosetta en la CDMX?

¿No te hará daño tu taza de café así? Así sin pancito... El restaurante Rosetta ofrece variedades de pan dulce dentro de su menú.

Encuentras baguettes, integrales, bollos, roles, panques, croissant, chocolatines y más. Sus precios oscilan entre los 35 y los 80 pesos por pieza.

Si prefieres algo crocante, están las galletas de coco, plátano, avena o polvorones, que tienen un costo desde los 30 y hasta los 50 pesos.

Los pasteles se venden por rebanada o enteros, los precios inician desde los 800 y hasta mil 150 pesos.

Entre los platillos del desayuno está la avena con plátano, huevos al gusto, quesadillas y chilaquiles, esta es la lista.

Yogur con fruta de temporada: 140 pesos

Avena con plátano: 150 pesos

Hot Cakes de elote con queso y manzanilla: 190 pesos

Tamal de frijol o mole: 95 pesos

Burrata con calabacita, limón y hierbabuena: 190 pesos

Huevos al gusto: Desde 155 hasta 190 pesos

Quesadilla de harina de trigo con flor de calabaza: 135 pesos

Chilaquiles con salsa tatemada, crema y aguacate: 210 pesos

Especialidades de sándwiches: Desde los 70 hasta los 280 pesos

Rossetta vende pan dulce tradicional de México. (Foto: Instagram @panaderiarosetta)

El menú de bebidas contiene jugo de piña, jugo de zanahoria, café y diferentes especialidades de té de frutas.

Espresso: 42 pesos

Americano: 47 pesos

Capuchino: 62 pesos

Latte: 62 pesos

Chocolate: 67 pesos

Variedades de té: Desde los 460 hasta los 85 pesos

Jugos de diferentes frutas: Desde los 70 hasta los 90 pesos

¿Quién es Elena Reygadas, chef de la panadería Rosetta?

Elena Reygadas fue nombrada la mejor chef femenina del mundo por The Best 50 en 2023 por su trabajo con las recetas de la panadería Rosetta.

Ella estudió Literatura Inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, en 2002 probó suerte en la gastronomía, por lo que ingresó al Instituto Culinario Francés de Nueva York. La chef Elena Reygadas creó Rosetta en 2012.