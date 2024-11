Katy Perry abre más fechas en México: ¿Cuánto cuesta el boleto más caro para sus conciertos y qué incluye?

‘’Do it aaaaaall again”: Los primeros conciertos de Katy Perry confirmados en México al parecer no fueron suficientes para todos sus fans y por ello la intérprete de ‘Roar’ abrió tres fechas más para su gira ‘The Lifetimes tour’ en tierras aztecas.

Los boletos para las presentaciones tienen diferentes beneficios para quien los adquiere, como estar al frente del escenario y acceso preferencial.

Katy Perry anunció 6 conciertos en total en México. (Foto: Instagram @katyperry)

¿Cuáles son los boletos VIP para Katy Perry en México y cuál es el más costoso?

Katy Perry visitó México, se ‘echó' unos tacos y visitó el programa de televisión Venga la alegría, pero en su visita anunció sus presentaciones en México, precisamente en la Arena CDMX, Arena Monterrey y Arena Guadalajara, pero existen paquetes VIP de sus boletos, aquí los detallamos (los tres venues cuentan con la disponibilidad de todas las opciones).

Katycat early Ga: Incluye un boleto de pie para zona exclusiva, acceso prioritario al recinto antes de la apertura de puertas, un objeto de mercancía exclusiva de Katy Perry, así como un gafete, entrada por una alfombra roja, tiene un costo de 7 mil 85 pesos.

Katycat superfan: Todos los beneficios anteriores con la diferencia que incluye un boleto en butaca numerada en zona premium frente al escenario por 11 mil 580 pesos.

Klub 143 VIP: Boleto en zona de pista de baile con vista directa al escenario, recorrido por las instalaciones a camerinos, acceso a sala especial con bebidas y alimentos, libro del tour autografiado por Katy Perry, acceso anticipado a la merch oficial más los beneficios en el acceso prioritario, todo por alrededor de 15 mil pesos.

Eternity Circle VIP: Sección especial del recinto más los beneficios anteriores excepto los alimentos, el costo es de 14 mil 500 pesos.

Inifinty circle VIP: El boleto más caro para los conciertos de Katy Perry incluye cupones para cambiar por bebidas alcohólicas, artículo exclusivo de la merch oficial, localización en la zona más cercana al escenario, más todos los beneficios anteriores. El precio es de 16 mil 300 pesos.

Katy Perry confirmó tres conciertos más en México, estos son los detalles. (Foto: Especial El Financiero) ((Foto: Instagram @katyperry/Shutterstock))

Katy Perry anuncia más fechas en México tras soldout

Katy Perry anunció tres fechas más en México tras agotar las primeras tres presentaciones, aquí te contamos los detalles.

Arena CDMX : Sábado 26 de abril de 2025 (nueva fecha).

: Sábado 26 de abril de 2025 (nueva fecha). Arena Monterrey : Martes 29 de abril de 2025 (nueva fecha).

: Martes 29 de abril de 2025 (nueva fecha). Arena Guadalajara: Viernes 2 de mayo de 2025 (nueva fecha).

Los boletos ya están disponibles y se habilitaron en la venta general, es decir, no requieres de ninguna cuenta bancaria específica para realizar la compra.

Katy Perry anuncia tres nuevos conciertos en México. (Foto: Instagram @katyperry)

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Katy Perry en México?

Si después del gasto de los boletos para el concierto de Olivia Rodrigo en México, del Vive Latino 2025 o del festival Pal’ Norte, todavía tienes la posibilidad de ir a los shows de Katy Perry, a continuación te enlistamos los precios oficiales.

Arena CDMX

Rosa : 876 pesos.

: 876 pesos. Café : Mil 212 pesos.

: Mil 212 pesos. Gris : Mil 613 pesos.

: Mil 613 pesos. Celeste : 2 mil 154 pesos.

: 2 mil 154 pesos. Morado : 2 mil 691 pesos,

: 2 mil 691 pesos, Aqua : 3 mil 362 pesos.

: 3 mil 362 pesos. Cancha zona roja : 4 mil 30 pesos.

: 4 mil 30 pesos. Mega, oro, Platino Verde, Andrea, Banco Azteca, McCormick y Miniso : 5 mil 933 pesos.

: 5 mil 933 pesos. Amarillo y Mercado Libre: 7 mil 300 pesos (boleto más caro fuera de los beneficios VIP).

Arena Monterrey

Balcón : 876 pesos.

: 876 pesos. Luneta : Mil 278 pesos.

: Mil 278 pesos. Preferente : Mil 817 pesos.

: Mil 817 pesos. Preferente especial : 2 mil 489 pesos.

: 2 mil 489 pesos. Butaca : 3 mil 26 pesos.

: 3 mil 26 pesos. Super palco : 3 mil 565 pesos.

: 3 mil 565 pesos. Cancha : 4 mil 33 pesos.

: 4 mil 33 pesos. Banco azteca y Oro : 5 mil 97 pesos.

: 5 mil 97 pesos. McCormick, Coke y Platino: 5 mil 993 pesos.

Arena Guadalajara

Rosa : 876 pesos.

: 876 pesos. Café : Mil 212 pesos.

: Mil 212 pesos. Gris : Mil 613 pesos.

: Mil 613 pesos. Celeste : 2 mil 18 pesos.

: 2 mil 18 pesos. Morado : 2 mil 489 pesos.

: 2 mil 489 pesos. Azul : 2 mil 959 pesos.

: 2 mil 959 pesos. Cancha : 3 mil 362 pesos.

: 3 mil 362 pesos. Verde : 4 mil 33 pesos.

: 4 mil 33 pesos. Amarillo : 4 mil 685 pesos.

: 4 mil 685 pesos. Rojo: 5 mil 338 pesos.