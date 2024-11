¿Quién es dueño de Los Atarantados, taquería en donde comió Katy Perry?

Katy Perry no es la única famosa que ha probado Los Atarantados, ya que Valtteri Bottas, el famoso piloto de la Fórmula 1 también ha comido aquí. (Foto: @tacosatarantados/ __guadiana__)

Katy Perry causó un gran revuelo durante su visita a México, ya que no solo acudió a Venga la Alegría para promocionar su gira ‘The Lifetimes Tour’, sino que disfrutó de unos deliciosos tacos en Los Atarantados.

La intérprete de “Hot N Cold” no es la única que ha disfrutado de los tacos de trompo, bistec, arrachera, cerdo, tripa y hasta de Rib Eye que se venden en el establecimiento, pues pilotos de la Fórmula 1, como Valtteri Bottas también han comido aquí.

Katy Perry en Los Atarantados. (Foto: @tacosatarantados).

Y aunque la sucursal de Los Atarantados en la Ciudad de México ha cobrado una gran relevancia, e incluso fueron parte de la propuesta gastronómica del Gran Premio de México de este año, esta taquería no es de la capital, pues se originó en Monterrey, ciudad de la cual proviene Jorge Guadiana, chef y dueño del lugar.

¿Quién es Jorge Guadiana, el dueño de Los Atarantados, donde comió Katy Perry?

Jorge Guadiana es un chef originario de Nuevo León, quien desde que era un niño tuvo claro que quería dedicarse a la cocina, luego de que vivió una experiencia que lo marcó a sus 9 años de edad.

“Tenía 9 o 10 años cuando mi abuelo me dijo: ‘vente Jorge, vamos a matar a un cabrito. A los 9 o 10 años dices: ‘No quiero matar a un cabrito, ya le había puesto nombre’”, recordó en entrevista con Reserva El Alba.

Aunque él no quería, acompañó a su abuelo en todo el proceso para obtener la carne y una vez lista, prepararon el cabrito al pastor: “Ese día no comí, pero al ver a la familia disfrutando de todo ese proceso que mi abuelo y yo hicimos para mi fue algo invaluable”, recordó.

Jorge Guadiana viajó por Europa y Estados Unidos antes de volver a México, con el objetivo de conocer cómo se manejaban las cocinas y restaurantes en otras partes del mundo. (Foto: @__guadiana__)

“Ahí fue cuando me marcó y eventualmente no dejé mi curiosidad por el tema de la cocina”, agregó. Así, el chef regio estudió más tarde una carrera en Gastronomía en Monterrey y además cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, según comentó para Chicago Latino TV.

Para incursionar en el sector restaurantero, Jorge Guadiana decidió viajar y trabajar en Estados Unidos y algunas ciudades de Europa durante más de 13 años: “parte de este tiempo era para poder tener un poco más de conocimiento en el tema cultural y operativo de las cocinas”, dijo para el podcast ¡Qué buen chal!

Así, años más tarde fue parte de La Romería, un restaurante ubicado en el norte del país que pertenece al Grupo Buenas Vibras, para ello hizo alianza con Sergio Cantú y Patricio Bernardini.

Poco después nació la idea de crear la taquería Los Atarantados, además el chef Jorge Guadiana también trabaja para el restaurante Bárbaro, el cual está ubicado en Monterrey y ofrece ensaladas, pasta y un menú mar y tierra.

Jorge define su estilo como “valemadrista”, es decir “una cocina ruda” y a través de sus preparaciones busca que las personas puedan disfrutar el momento de la comida, según relató para Reserva El Alba.

¿Cómo surgió la idea de crear Los Atarantados?

Durante una entrevista que tuvo con el podcast ¡Qué buen chal!, Jorge relató que la idea de crear una taquería junto a sus socios Sergio Cantú y Patricio Bernardini, surgió durante la pandemia.

“Tacos Atarantados prácticamente nace en la pandemia, no íbamos a esperar nosotros a que nos dieran luz verde para empezar a trabajar. Queríamos ganarle al tiempo, un año de la pandemia nos dedicamos a meterle cabeza”, compartió.

Jorge Guadiana aseguró que él siempre tuvo la idea de tener una taquería, ya que uno de sus fuertes en la cocina es la preparación y creación de este platillo típico mexicano.

Los Atarantados tienen unas papas fritas con un aderezo especial con toque de limón. (Foto: @tacosatarantados).

“No teníamos nombre, no teníamos nada, pero lo que sí teníamos era una de mis fortalezas culinarias: el taco, me gusta comerlo y me gusta crearlo también”, dijo en la conversación, por lo que durante el confinamiento crearon todo el concepto.

“Le metimos creatividad, diseño de menú, arquitectura, colorimetría, todo lo que conlleva las áreas de un restaurante o de una taquería”, comentó Jorge, quien indicó que un establecimiento de comida va más allá de las preparaciones.

“No se trata solamente de hacer unos tacos ricos y ponerlos sobre la mesa”, comentó e indicó que eran conscientes de que entrarían a un sector con una gran competencia por lo que se fijaron en todos los detalles para diferenciarse y llamar la atención.

El chef Jorge no solo trabaja en Los Atarantados, ya que también es el encargado de otros restaurantes del Grupo Buenas Vibras. (Foto: @__guadiana__)

“La música, los tres trompos que ofrecemos, los meseros, la comunicación de la marca, todo tiene su porqué”, aseguró. Así Los Atarantados abrieron sus puertas en 2020 y en septiembre de este año llegaron a la Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta comer en Los Atarantados, en donde fue captada Katy Perry?

El menú de Los Atarantados es amplio, ya que no solo ofrecen tacos, pues es posible encontrar “cachetadas”, botanas e incluso tienen de dulces que puedes probar como un postre al final de tu comida.

Los precios de los tacos en donde comió Katy Perry, dependerán del tipo de preparación que elijas, ya que los más económicos están en 65 pesos y los más costosos en 200. El gasto promedio por taco es de 120 pesos.

Los rangos de precios de las preparaciones de Los Atarantados son los siguientes:

Tacos : de 79 pesos hasta 119 pesos

: de 79 pesos hasta 119 pesos Cachetadas , preparación con tortilla de harina y proteína: de 65 pesos a 109 pesos.

, preparación con tortilla de harina y proteína: de 65 pesos a 109 pesos. Tacos Árabes : de 79 pesos a 115 pesos.

: de 79 pesos a 115 pesos. Especialidades , combinaciones de tacos con tortillas especiales y salsas: de 119 pesos a 199 pesos.

, combinaciones de tacos con tortillas especiales y salsas: de 119 pesos a 199 pesos. Botanas como papas y frijoles: de 99 pesos a 109 pesos.

como papas y frijoles: de 99 pesos a 109 pesos. Dulces: de 15 pesos a 59 pesos.

Entre las opciones de tacos puedes encontrar los de arrachera, cordero, surtido, carne asada, bistec, suadero, molleja, Rib Eye e incluso cuentan con un tropo de chicharrón de la Ramos.

¿Dónde están Los Atarantados, la taquería a la que fue Katy Perry en CDMX?

Si quieres acudir a la misma sucursal de Los Atarantados a la que fue Katy Perry, debes ir a la siguiente dirección: calle Córdoba número 113, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.