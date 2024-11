Katy Perry en México: Fechas, preventa, ciudades, sedes y todo lo que debes saber de sus conciertos

¿Estás listo para gritar ‘Roar’ a todo pulmón? Katy Perry visitó Venga la alegría para ‘cotorrear’ un rato, también estuvo en México para confirmar tres presentaciones (por ahora) en tres ciudades diferentes gracias a su ‘The Lifetimes tour’.

La artista estadounidense se convirtió en tendencia en redes sociales, no solo por su visita al programa de televisión de entretenimiento mencionado antes, sino porque precisó información de sus shows.

No ha pasado ni un día desde el anuncio del concierto de Olivia Rodrigo en la CDMX y ahora llegó el de la famosa que estuvo en el medio tiempo del Superbowl en el 2015.

Katy Perry en concierto. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo)

Katy Perry regresa a México en 2025: Fechas y sedes de ‘The Lifetimes Tour’

El primer show de Katy Perry en nuestro país está programado para el viernes 25 de abril de 2025 en la Arena CDMX.

La segunda fecha de la intérprete de ‘The One That Got Away’ es el lunes 28 de abril de 2025 y el sitio elegido para la presentación es la Arena Monterrey.

La tercera y última fecha de Katy Perry en México es el jueves 1 de mayo de 2025 en la Arena Guadalajara, presentación con la que cierra su paso por tierras aztecas gracias a su gira ‘The Lifetimes tour’.

Katy Perry en la CDMX. (foto: Instagram @superboletosmx)

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de Katy Perry en México?

Una de las primeras dudas que surgen cuando se anuncian conciertos en cualquier rincón de nuestro país es la fecha de la preventa porque los fans de los diferentes artistas desean obtener el lugar deseado (o dentro de su presupuesto).

Si bien por el momento no tenemos precios (ni aproximados) de los tickets para entrar a los shows de la intérprete de ‘Last friday night’, si existe fecha anticipada de las entradas.

La preventa de boletos para los tres conciertos de Katy Perry son el jueves 14 y viernes 15 de noviembre en la plataforma digital Superboletos a partir de las 10:00 horas del tiempo central de México, sin embargo, se solicita tener una cuenta en Banco Azteca para poder acceder a este beneficio.

La venta general está programada para el 16 de noviembre, sin requerimiento de ningún tipo.

THE LIFETIMES TOUR

🇲🇽 MEXICO 🇲🇽

April & May 2025https://t.co/fz83Tja92T pic.twitter.com/VQ9l9POIW1 — KATY PERRY (@katyperry) November 13, 2024

¿Cuándo inicia la gira ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry?

La gira internacional ‘The Lifetimes tour’ comienza con dos conciertos, uno en New York y otro en Philadelphia, el 13 y 16 de diciembre de 2024 respectivamente.

De ahí sigue la visita a México para continuar en Australia, estas son las fechas y ciudades de sus shows.

13 de diciembre de 2024: New York.

16 de diciembre de 2024: Philadelphia.

25 de abril de 2025: CDMX.

28 de abril de 2025: Monterrey.

1 de mayo de 2025: Guadalajara.

9 de junio de 2025: Sídney.

10 de junio de 2025: Sídney.

12 de junio de 2025: Melbourne.

13 de junio de 2025: Melbourne.

14 de junio de 2025: Melbourne.

17 de junio de 2025: Brisbane.

18 de junio de 2025: Brisbane.

22 de junio de 2025: Perth.

23 de junio de 2025: Perth.

26 de junio de 2025: Adelaide.

27 de junio de 2025: Adelaide.

29 de junio de 2025: Adelaide.

30 de junio de 2025: Adelaide.

6 de septiembre de 2025: Santiago.

9 de septiembre de 2025: Buenos Aires.