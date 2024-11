Violencia en Sinaloa pospone el Palenque de Culiacán 2024: Se quedan sin show de Nodal y Grupo Firme

“¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿La N o la O?“: La Feria Ganadera de Sinaloa y el Palenque de Culiacán 2024 llevaban semanas en una cuenta regresiva para 17 días de conciertos y actividades que comenzarían este 14 de noviembre con artistas como Grupo Firme, Marca Registrada y Christian Nodal, pero se vieron obligados a posponerlo.

La Feria Ganadera de Sinaloa anunció en un comunicado la cancelación de su 49° edición, informó la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS). Dicho evento tendría una Expo Ganadera y a la par se viviría el Palenque con varios artistas.

Christian Nodal se ha presentado en otras ocasiones en el Palenque de Culiacán. (Foto: Facebook / Christian Nodal).

¿Por qué se pospuso el Palenque de Culiacán y la Feria Ganadera de Sinaloa?

A través de un comunicado, Casa Blanca Live informó este lunes que el palenque no se realizará como estaba previsto, sino hasta el próximo año:

“Debido a la situación actual en el estado y la ciudad, y en coordinación con los managers y agencias de los artistas, hemos decidido posponer las festividades programadas para el primer semestre de 2025, atendiendo sus comentarios y preocupaciones”.

Casa Blanca lamentó la situación en su mensaje: “El Palenque de Culiacán y la Feria Ganadera son eventos clave para nuestras tradiciones y el sustento de más de 300 familias. Sin embargo, en este momento, debemos priorizar la responsabilidad social y la seguridad de todos”.

El Palenque de Culiacán ahora se realizará en 2025. (Foto: Facebook Palenque de Culiacán).

Sinaloa ha visto diversos episodios de violencia que se intensificaron a inicios de septiembre tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Ha habido enfrentamientos de grupos criminales: ‘El Mayo’ vs. los Chapitos. Dos semanas atrás se vivió el ataque a balazos a las taquillas de la autopista Culiacán-Mazatlán, en una de las salidas de la ciudad, y una narcomanta en un puente vial advirtió al gobernador Rubén Rocha Moya el 10 de noviembre que, de no cancelar la Expo Ganadera 2024 y el palenque, habría consecuencias:

“Gobernador, si no cancela el palenque y deja de apoyar a esos Chaposetas aténgase a las consecuencias, segunda llamada, su familia pagará el precio".

La narcomanta fue dirigida al gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

¿Qué artistas se presentarían en el Palenque de Culiacán 2024?

El evento arrancaría el 14 de noviembre con Natanael Cano y seguiría por 17 días con Grupo Firme, Julión Álvarez, Junior H, Yudiria, Christian Nodal y más.