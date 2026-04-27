Horarios de la Liguilla Liga MX: ¿Cuándo y a qué hora se juegan cuartos de final del Clausura 2026?

Los cuartos de final de la Liga MX 2026 ya tienen horarios definidos. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

¡Llegamos a la Fiesta Grande del futbol mexicano! La fase regular del torneo Clausura 2026 terminó y con ello quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla de la Liga MX. Además, ya tenemos horarios oficiales, con partidos que se jugarán a visita recíproca en los próximos días.

La Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin los futbolistas convocados a la Selección Mexicana que participará Mundial 2026, cuya concentración inicia el 6 de mayo.

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final Liga MX 2026?

La jornada 17 modificó posiciones clave en la tabla general de la Liga MX y determinó los cruces de cuartos de final.

Así que tenemos Clásico Capitalino: la clasificación final dejó como líder a Pumas UNAM, que enfrentará al América, octavo lugar; Chivas Guadalajara terminó segundo y jugará ante Tigres UANL, séptimo; Cruz Azul, que cerró tercero, se medirá con Atlas, sexto; mientras que Pachuca, cuarto, enfrentará a Toluca, quinto.

Pumas (1) vs. América (8)

Chivas (2) vs. Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs. Atlas (6)

Pachuca (4) vs. Toluca (5)

El reglamento de la Liga MX establece que en esta fase los equipos mejor posicionados tienen la ventaja de cerrar como locales y avanzar en caso de empate en el marcador global.

Cruz Azul goleó 4-1 a Necaxa, en el cierre del Clausura de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Horarios de la Liguilla 2026: Partidos de ida y vuelta

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputan entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo; mientras que los encuentros de vuelta se juegan una semana después, entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, definiendo en ese segundo compromiso a los equipos que avanzarán a las semifinales.

En esta fase, los equipos avanzan por marcador global. En caso de empate, el criterio de desempate favorece al club mejor posicionado en la tabla general, sin necesidad de tiempos extra o penales.

Pumas vs América

Partido de ida

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 17:00 hrs

Sede: Estadio Banorte

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 19:15 hrs

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Tigres

Partido de ida

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 19:00 hrs

Sede: Estadio Universitario

Partido de vuelta

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 19:07 hrs

Sede: Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas

Partido de ida

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 21:15 hrs

Sede: Estadio Jalisco

Partido de vuelta

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 21:15 hrs

Sede: Estadio Banorte

Pachuca vs Toluca

Partido de ida

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19:15 hrs

Sede: Estadio Nemesio Diez

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 17:00 hrs

Sede: Estadio Hidalgo

América perdió 0-1 ante Atlas en la última fecha del Clausura 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Jornada 17 de la Liga MX: ¿Cómo quedó la tabla general del Clausura 2026?

Pumas cerró como líder con 36 puntos, los mismos que Guadalajara, pero con mejor diferencia de goles. El equipo universitario logró el primer lugar tras vencer 2-0 a Pachuca, combinado con el empate sin goles de las Chivas vs. Tijuana.

El argentino Gabriel Milito, técnico de Guadalajara, se refirió al cierre del torneo tras perder el liderato: “Desánimo no existe, al contrario; estamos tranquilos con el campeonato que hicimos, merecimos ser líderes pero el fútbol no se trata de merecimiento sino de lo que sucede”.

Milito también añadió:“Hemos conseguido generar situaciones claras y no pudimos marcar, ahí radicó el hecho de no haber podido ganar, pero desde el trámite del juego fue muy similar a casi todos los partidos que hemos jugado durante el campeonato”.

En tanto, Cruz Azul regresó al Estadio Banorte como local y estrenó a Joel Huiqui como entrenador tras la salida de Nicolás Larcamón. ‘La Máquina’ aseguró el tercer lugar tras vencer 4-1 a Necaxa en la última jornada, con goles de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño. El triunfo permitió al equipo cortar una racha de nueve partidos sin ganar y evitar un cruce directo con Toluca en esta fase.

Pachuca, pese a su derrota ante Pumas, logró mantenerse en el cuarto puesto. Además, Atlas amarró su lugar en la Liguilla tras vencer al América 1-0, con un gol en el tiempo agregado de Alfonso González, en un partido donde el portero Camilo Vargas destacó al detener un penal.

Tigres UANL llega tras golear 5-1 a Mazatlán, mientras que Toluca venció 4-1 a León en la última jornada.

En el campeonato de goleadores, el italiano Joao Pedro, del Atlético de San Luis, se consagró en la cima con 14 tantos, seguido de Armando González (Chivas), con 12 goles.

Con información de EFE y AP